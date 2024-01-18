Часть Крыма осталась без света из-за аварийного отключения на ТЭС
Часть Крыма оказалась обесточена в результате аварийного отключения оборудования на Балаклавской ТЭС, заявил в своем телеграм-канале глава региона Сергей Аксенов.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что «ложное срабатывание газового оборудования» привело к отключению двух энергоблоков на ТЭС. По его словам, без электроснабжения в Балаклаве остались жители нескольких улиц.
Развожаев сообщил, что оперативные бригады работают на месте, а также пообещал, что энергоснабжение будет восстановлено в течение часа.
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