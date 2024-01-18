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Часть Крыма осталась без света из-за аварийного отключения на ТЭС

Аксенов: часть Крыма обесточена после аварийного отключения оборудования на ТЭС

Часть Крыма оказалась обесточена в результате аварийного отключения оборудования на Балаклавской ТЭС, заявил в своем телеграм-канале глава региона Сергей Аксенов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что «ложное срабатывание газового оборудования» привело к отключению двух энергоблоков на ТЭС. По его словам, без электроснабжения в Балаклаве остались жители нескольких улиц.

Развожаев сообщил, что оперативные бригады работают на месте, а также пообещал, что энергоснабжение будет восстановлено в течение часа.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Крым Сергей Аксенов Михаил Развожаев отключение электричества
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