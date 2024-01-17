В Новосибирске отключили отопление почти в 200 домах после прорыва теплотрассы

В Новосибирске отключили отопление почти в 200 домах после прорыва трубы

В Ленинском районе Новосибирска прорвало теплотрассу, более 150 домов остались без отопления. На место аварии уже доставили новую трубу

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Из-за «дефекта» трубы диаметром 700 мм в Новосибирске несколько улиц оказались затоплены кипятком, около 200 домов из-за аварии отключены от отопления, сообщила мэрия города на странице во «ВКонтакте».

Как пишет местный портал NGS.ru, на ул. Петропавловской в Ленинском районе на левом берегу Оби произошел прорыв трубы. В итоге вода пошла на соседние улицы — Платовского, Котовского, Пархоменко, Троллейную.

В Сибирской генерирующей компании уточнили, что до 0:00 по местному времени (20:00 мск) «в контуре отключения теплоснабжения из-за повреждения трубопровода на ул. Петропавловской будут находиться 161 многоквартирный дом, восемь детских образовательных учреждений, шесть медицинских».

МЧС сообщило, что направило на место аварии оперативную группу. Коммунальщикам поручили откачать воду из подтопленных домов и социальных учреждений. Руководству районов поставили задачу подготовить «пункты временного размещения населения в случае ухудшения обстановки». Управляющие компании должны не допустить размораживания систем теплоснабжения.

В районе аварии изменили движение общественного транспорта. NGS.ru пишет, что в некоторых школах отменили занятия или ввели дистанционное обучение.

На место происшествия уже привезли новую трубу для замены.

В Новосибирске 17 января температура ниже минус 20 градусов, в ночь прогнозируется ее понижение до минус 28 градусов.