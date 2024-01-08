Часть Херсонской области осталась без света из-за аварии на электросетях

Электричества нет в пяти районах: Чаплинском, Новотроицком, Геническом, Ивановском и Каховском. Ведутся восстановительные работы, у части потребителей уже появился свет

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Значительная часть Херсонской области осталась без света из-за аварии на электросетях, сообщил в телеграм-канале глава региона Владимир Сальдо.

Губернатор предупредил жителей о возможных перебоях со связью и интернетом из-за аварии. Специалисты «Херсоноблэнерго» оценивают масштабы сбоя и ведут восстановительные работы, у части потребителей уже появился свет, добавил он.

Накануне Сальдо предупреждал, что в регионе может нарушаться энергоснабжение из-за непогоды: ветра и мокрого снега. Областное управление МЧС отмечало, что в отдельных районах скорость порывов ветра 8 января достигнет 20 м/с.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на «Херсоноблэнерго», без света остались пять районов Херсонской области: Чаплинский, Новотроицкий, Генический, Ивановский, Каховский.

В сообщении компании уточняется, что пропал транзит по линии 150 Кв со стороны Мелитополя.

Компанию «Херсоноблэнерго» создали под контролем российских властей с идентичным украинской организации названием. Она обслуживает потребителей из районов, подконтрольных России, на сайте компании перечислены десять из них.

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По словам Сальдо, по состоянию на январь 2023 года под контролем России находилось 75% территории Херсонской области, или 13 из 18 районов. Оставшуюся часть на правом берегу Днепра контролирует Украина.