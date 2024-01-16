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Общество ,  
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В Белгородской области 10 тыс. человек остались без света после аварии

Гладков: в Грайворонском городском округе произошла авария на подстанции
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Грайворонском городском округе произошла авария на подстанции, в результате которой без электричества остались около 10 тыс. человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Без света временно остаются порядка 10 тысяч абонентов — это более 10 населенных пунктов, включая Грайворон», — написал Гладков.

По его словам, аварийные бригады начали «перезапитывать» абонентов от других подстанций. «В ближайшее время дадим свет у половины абонентов Грайворона. Параллельно подключаем остальные дома и социальные объекты», — добавил глава региона.

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12 января четыре села в Белгородской области остались без света после атаки украинских военных. Под обстрел попала окраина села Глотово, из-за чего там оказалась повреждена линия электропередачи.

В итоге в селах Глотово и Безымено пропало электроснабжение. Без света остались и несколько абонентов в селах Гора-Подол и Козинка. Пострадавших не было.

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Вячеслав Гладков Белгородская область Грайворон подстанция отключение электричества
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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