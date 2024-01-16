В Белгородской области 10 тыс. человек остались без света после аварии
В Грайворонском городском округе произошла авария на подстанции, в результате которой без электричества остались около 10 тыс. человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Без света временно остаются порядка 10 тысяч абонентов — это более 10 населенных пунктов, включая Грайворон», — написал Гладков.
По его словам, аварийные бригады начали «перезапитывать» абонентов от других подстанций. «В ближайшее время дадим свет у половины абонентов Грайворона. Параллельно подключаем остальные дома и социальные объекты», — добавил глава региона.
12 января четыре села в Белгородской области остались без света после атаки украинских военных. Под обстрел попала окраина села Глотово, из-за чего там оказалась повреждена линия электропередачи.
В итоге в селах Глотово и Безымено пропало электроснабжение. Без света остались и несколько абонентов в селах Гора-Подол и Козинка. Пострадавших не было.
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