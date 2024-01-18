Росавиация ввела ограничения для второго аэропорта Москвы за день

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Столичный аэропорт Шереметьево работает с рядом ограничений на прием воздушных судов, сообщил представитель Росавиации. Ранее ограничения ненадолго вводились для аэропорта Внуково.

В ведомстве пояснили, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это безусловный приоритет», — сообщили в Росавиации.

По данным ведомства, по состоянию на 14:00 мск Внуково работает в штатном режиме.

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