 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Аэропорт Внуково возобновил работу после ограничений

Аэропорт Внуково временно закрыли на прием и вылет самолетов
Внуково на несколько минут вводило ограничения на прием и выпуск самолетов, позднее ограничения отменили, сообщили в аэропорту
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Во Внуково временно закрыли воздушное пространство, вылеты и прилеты приостановлены, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы. Несколько минут спустя работу аэропорта восстановили.

В пресс-службе Внуково сообщили РБК, что ограничения были введены в 11:47 «по независящим от аэропорта причинам». К 12:20 прием и выпуск воздушных судов возобновили.

Согласно онлайн-табло, несколько ближайших рейсов — из Душанбе, Оша, Петербурга, Стамбула и Ташкента — были задержаны. Телеграм-канал Baza передавал, что в аэропорту вводили план «Ковер».

Во Внуково возобновили прием и вылет самолетов
Общество
Фото:Артем Коротаев / ТАСС

В прошлом году столичные аэропорты несколько раз приостанавливали прием рейсов. В последний раз Внуково вводил ограничения в середине декабря. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки беспилотника в Одинцовском городском округе.

В ночь на 18 января, как сообщали власти, в Подмосковье также был сбит летевший на Москву дрон. По словам Собянина, никто не пострадал.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Новую платную трассу в Казань закрыли из-за снега. Видео

Apple впервые за 12 лет обогнала Samsung

Украденные картины Пикассо и Шагала нашли в Бельгии. Они стоят почти $1 млн

Дмитрий Дибров будет вести новое шоу с «остросоциальными вопросами». Подробности

Россияне стали чаще покупать квартиры на вторичке. В 2023-м установили рекорд

В России появился новый кроссовер за 3 млн рублей. Фото и характеристики

В Китае рекордные показатели смертности. За год население сократилось на 2 млн человек
Авторы
Теги
Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Внуково аэропорты самолет
Материалы по теме
Собянин заявил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве
Политика
Минобороны впервые сообщило о перехвате дрона над Ленинградской областью
Политика
Аэропорт Архангельска возобновил работу после выкатившегося самолета
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 96,05 (+0,45) Инвестиции, 17 янв, 17:09 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 88,35 (+0,71) Инвестиции, 17 янв, 17:09
«Первый канал» выиграл суд у крупнейшего оператора спортрансляций Технологии и медиа, 12:54
Лавров заявил о попытках Запада сделать Зеленского «более покладистым» Политика, 12:54
Пожар в мебельном цехе в Саранске. Видео Общество, 12:46
«Ъ» узнал, какое наказание назначили экс-комдиву ПВО за взятку Политика, 12:42
Почему санкции не закроют российским алмазам путь на мировой рынок Pro, 12:40
Дело напавшего на экс-баскетболиста сборной России передадут в суд Спорт, 12:39
Бензема получил угрозы в Саудовской Аравии из-за слов главы МВД Франции Спорт, 12:38
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Минюст предложил запретить работу «недружественных» коллекторов в России Финансы, 12:36
Аналитики брокера ВТБ назвали привлекательные облигации на 2024 год Инвестиции, 12:35
Юра Борисов озвучил кота Бегемота в экранизации «Мастера и Маргариты» Life, 12:32
Евангелисты облачных сервисов: как инновации сделали успешной ИТ-компанию РБК и Softline, 12:31
Пакистан привел армию в повышенную боеготовность из-за Ирана Политика, 12:29
Аэропорт Внуково возобновил работу после ограничений Политика, 12:28
CК предъявил заочные обвинения 68 иностранным наемникам ВСУ из 7 стран Политика, 12:26