Аэропорт Внуково возобновил работу после ограничений
Во Внуково временно закрыли воздушное пространство, вылеты и прилеты приостановлены, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы. Несколько минут спустя работу аэропорта восстановили.
В пресс-службе Внуково сообщили РБК, что ограничения были введены в 11:47 «по независящим от аэропорта причинам». К 12:20 прием и выпуск воздушных судов возобновили.
Согласно онлайн-табло, несколько ближайших рейсов — из Душанбе, Оша, Петербурга, Стамбула и Ташкента — были задержаны. Телеграм-канал Baza передавал, что в аэропорту вводили план «Ковер».
В прошлом году столичные аэропорты несколько раз приостанавливали прием рейсов. В последний раз Внуково вводил ограничения в середине декабря. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки беспилотника в Одинцовском городском округе.
В ночь на 18 января, как сообщали власти, в Подмосковье также был сбит летевший на Москву дрон. По словам Собянина, никто не пострадал.
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