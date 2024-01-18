Аэропорт Внуково возобновил работу после ограничений

Внуково на несколько минут вводило ограничения на прием и выпуск самолетов, позднее ограничения отменили, сообщили в аэропорту

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Во Внуково временно закрыли воздушное пространство, вылеты и прилеты приостановлены, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы. Несколько минут спустя работу аэропорта восстановили.

В пресс-службе Внуково сообщили РБК, что ограничения были введены в 11:47 «по независящим от аэропорта причинам». К 12:20 прием и выпуск воздушных судов возобновили.

Согласно онлайн-табло, несколько ближайших рейсов — из Душанбе, Оша, Петербурга, Стамбула и Ташкента — были задержаны. Телеграм-канал Baza передавал, что в аэропорту вводили план «Ковер».

В прошлом году столичные аэропорты несколько раз приостанавливали прием рейсов. В последний раз Внуково вводил ограничения в середине декабря. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки беспилотника в Одинцовском городском округе.

В ночь на 18 января, как сообщали власти, в Подмосковье также был сбит летевший на Москву дрон. По словам Собянина, никто не пострадал.