Собянин: системы ПВО сбили в Подольске летевший на Москву беспилотник

Собянин заявил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве

Российские системы ПВО в городском округе Подольск уничтожили летевший на Москву беспилотник, сообщил Собянин. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Системы ПВО в Подольске сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал сэр.

О звуках взрывов в Подольске в 1:19 ночи сообщал телеграм-канал «Типичный Подольск» со ссылкой на очевидцев. Минобороны информацию пока не комментировало.

С начала российской военной операции на Украине Москва, как и другие российские города, неоднократно подвергались атакам украинских беспилотников. В Киеве еще летом пообещали больше атак БПЛА, а осенью сообщили о планах «крупного наступления беспилотников» на российские регионы.

Российские власти заявляли, что принимают все возможные меры для защиты регионов от атак беспилотников. Собянин отмечал, что Москва совместно с Минобороны многое делают для защиты российской столицы от беспилотников, в частности строят новые средства ПВО "за считанные недели".