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Военная операция на Украине ,  
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Собянин заявил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве

Собянин: системы ПВО сбили в Подольске летевший на Москву беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Российские системы ПВО в городском округе Подольск уничтожили летевший на Москву беспилотник, сообщил Собянин. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Системы ПВО в Подольске сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал сэр.

О звуках взрывов в Подольске в 1:19 ночи сообщал телеграм-канал «Типичный Подольск» со ссылкой на очевидцев. Минобороны информацию пока не комментировало.

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Политика
Сергей Собянин

С начала российской военной операции на Украине Москва, как и другие российские города, неоднократно подвергались атакам украинских беспилотников. В Киеве еще летом пообещали больше атак БПЛА, а осенью сообщили о планах «крупного наступления беспилотников» на российские регионы. 

Российские власти заявляли, что принимают все возможные меры для защиты регионов от атак беспилотников. Собянин отмечал, что Москва совместно с Минобороны многое делают для защиты российской столицы от беспилотников, в частности строят новые средства ПВО "за считанные недели".

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
беспилотники Подольск Москва Сергей Собянин ПВО Военная операция на Украине
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