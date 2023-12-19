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Военная операция на Украине ,  
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Во Внуково возобновили прием и вылет самолетов

Внуково возобновило обслуживание самолетов на вылет
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Артем Коротаев / ТАСС
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Во Внуково возобновили прием и вылет самолетов с 13:30 мск. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта.

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково с 11:54 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По согласованию с РЦ ОрВД с 12:20 аэропорт Внуково работает на прием воздушных судов. С 13:30 на прием и вылет воздушных судов», — говорится в сообщении.

Собянин сообщил об отражении атаки дрона в Подмосковье
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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Ранее телеграм-каналы Mash и Baza cообщали о введении во Внуково и Домодедово плана «Ковер». По данным телеграм-канала «112», аналогичные ограничения также действовали в Жуковском, а все воздушные судна из этих аэропортов перенаправили в Шереметьево.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражении атаки беспилотников в Одинцовском городском округе. В Минобороны, в свою очередь, сообщили о пресечении в 12:35 мск 19 декабря попытки Украины совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам в России.

Теги
Внуково аэропорты дроны
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