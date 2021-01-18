Новый российский самолет МС-21 выкатился за пределы полосы в Жуковском

Самолет МС-21 выкатился за пределы полосы в ходе отработки полета, имитирующего отказ одного двигателя. В результате происшествия никто не пострадал, аэропорт работает в обычном режиме

Самолет МС-21 (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Новый среднемагистральный авиалайнер МС-21 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в подмосковном аэропорту Жуковский. Об этом РБК сообщили в пресс-службе корпорации «Иркут».

«В ходе испытаний на прерванный полет с имитацией отказа одного двигателя МС-21-300 выкатился за пределы ВПП. Экипаж не пострадал. Видимых повреждений не обнаружено. Отказа систем не зафиксировано», — сказали РБК в пресс-службе. Причины случившегося выясняются, добавили там. Позднее об этом же РБК сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации ОАК.

Источник РБК в ОАК сообщил, что это произошло в сложных метеоусловиях.

Инцидент не повлиял на работу аэропорта, сообщили в пресс-службе Жуковского, передает «Интерфакс». «Речь идет о происшествии в рамках испытательной работы. К деятельности аэропорта событие отношения не имеет и не влияет на его работу: изменений в расписании не планируется», — сказали там.