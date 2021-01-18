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Новый российский самолет МС-21 выкатился за пределы полосы в Жуковском

Самолет МС-21 выкатился за пределы полосы в ходе отработки полета, имитирующего отказ одного двигателя. В результате происшествия никто не пострадал, аэропорт работает в обычном режиме
Самолет МС-21
Самолет МС-21 (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Новый среднемагистральный авиалайнер МС-21 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в подмосковном аэропорту Жуковский. Об этом РБК сообщили в пресс-службе корпорации «Иркут».

«В ходе испытаний на прерванный полет с имитацией отказа одного двигателя МС-21-300 выкатился за пределы ВПП. Экипаж не пострадал. Видимых повреждений не обнаружено. Отказа систем не зафиксировано», — сказали РБК в пресс-службе. Причины случившегося выясняются, добавили там. Позднее об этом же РБК сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации ОАК.

Источник РБК в ОАК сообщил, что это произошло в сложных метеоусловиях.

Инцидент не повлиял на работу аэропорта, сообщили в пресс-службе Жуковского, передает «Интерфакс». «Речь идет о происшествии в рамках испытательной работы. К деятельности аэропорта событие отношения не имеет и не влияет на его работу: изменений в расписании не планируется», — сказали там.

Первый полет МС-21 с российскими двигателями. Видео
Общество

В ОКБ Яковлева перенаправили запрос РБК в «Иркут».

МС-21 должен заменить устаревшие советские «Як», «Ту» и «Ил» и стать конкурентом самолетов от Boeing и Airbus. Его разрабатывает корпорация «Иркут» при участии Опытно-конструкторского бюро им. А.С. Яковлева, которые оба входят в состав Объединенной авиастроительной компании «Ростеха».

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Семейство МС-21 состоит из двух самолетов — МС-21-200, способный перевезти до 165 пассажиров, и МС-21-300 — рассчитанный на 211 пассажиров.

Первый полет МС-21-310 совершил в декабре 2020 года. Лайнер с российскими двигателями пробыл в воздухе 1 час 25 минут. Во время полета были проверены режимы работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем.

В декабре США опубликовали детали торговых ограничений против 45 структур из России, которые в том числе затронули производителей самолетов MC-21. В список вошли «Иркут», а также ОДК, чей двигатель используется в МС-21.

Сроки запуска самолета МС-21 в серийное производство в начале 2019 года перенесли из-за санкций Соединенных Штатов: те перестали поставлять композитные материалы, нужные для создания крыла лайнера.

Введение этих ограничений президент России Владимир Путин назвал хамством. По его словам, иностранные поставщики отказались поставлять комплектующие для не имеющего отношения к оборонной промышленности самолета из соображений недобросовестной конкуренции.

Авторы
Виктория Полякова, Тимофей Дзядко
При участии
Роман Кирьянов
самолет аэропорт Жуковский МС-21
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