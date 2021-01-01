США опубликовали детали торговых ограничений против 45 структур из России

До публикации списка американские экспортеры должны были самостоятельно проверять российских контрагентов на предмет связей с военным сектором. Как отмечает BIS, в этом году бюро получило десятки запросов от компаний по поводу применения определения «конечный военный пользователь». Бизнес просил регулятора идентифицировать конкретные компании по названию и адресу, чтобы было легче соблюдать экспортные ограничения. В ответ на эти запросы BIS и составило перечень организаций — «конечных военных пользователей», подчеркнув, что список открытый: в него могут добавляться новые предприятия, но компании могут быть и исключены из него. Для последнего BIS предусмотрело специальную процедуру, по которой попавшие в список компании могут ходатайствовать об исключении из него, если докажут, что не являются «конечными военными пользователями».

Какие товары будут запрещены к поставке

Главное последствие включения в список — для поставки в адрес названных организаций определенных товаров и технологий теперь понадобится специальная лицензия Минторга США. При этом BIS будет следовать политике отказа: иными словами, экспортерам даже не стоит пробовать получить эту лицензию на экспорт. Товары, на которые распространяется фактический запрет на экспорт, перечислены в приложении 2 к части 744 Правил экспортного контроля США. Они включают:

некоторые материалы и химикаты (например, обедненный уран);

генераторы для атомных электростанций;

некоторые электронные устройства и их компоненты, соответствующее программное обеспечение;

оборудование для тестирования связи;

сенсоры и лазеры;

определенное оборудование для морских судов, акустическое оборудование для детектирования подводных объектов;

определенное навигационное оборудование и авионика для самолетов (включая части и компоненты).

Кто вошел в список

Такие ведомства, как Минобороны России или Служба внешней разведки, включенные в список, и до этого не могли получить соответствующие технологии из США, поскольку у экспортеров не возникало сомнений в принадлежности их к военному сектору. Однако многие компании ранее вполне могли считаться чисто гражданскими получателями для целей экспортного контроля.

В перечень BIS вошли в том числе:

специальный летный отряд «Россия»;

Научно-исследовательский технологический институт им. А.П. Александрова (входит в «Росатом»);

Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова (входит в «Росатом»);

Институт катализа им. Г.К. Борескова (входит в РАН);

Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМАШ, входит в госкорпорацию «Роскосмос»);

ракетно-космический центр «Прогресс» (входит в «Роскосмос»);

корпорация «Иркут» (принадлежит Объединенной авиастроительной корпорации);

«Гражданские самолеты Сухого»;

холдинг «Вертолеты России»;

Казанский вертолетный завод (входит в группу «Вертолеты России»);

госкорпорация «Ростех»;

корпорация «ВСМПО-Ависма» (блокпакет у «Ростеха»);

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК);

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) и др.

Предприятия, входящие в структуру «Роскосмоса» и «Росатома», впервые попали под экспортные ограничения США. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин удивился ограничениям, введенным против РКЦ «Прогресс». Он заявил, что «Прогресс» попал в список «странным образом», и обратил внимание на то, что с помощью ракет предприятия доставляются астронавты на Международную космическую станцию (МКС). До этого США последовательно выводили из сферы действия санкций гражданское сотрудничество «Роскосмоса» и NASA.

В списке также оказались частные российские предприятия, например ООО «Аргут» (производитель раций) или «Промтех-Дубна» (резидент ОЭЗ «Дубна», поставщик агрегатов для структур ОАК и ОДК).

Вызвало вопросы и включение в список корпорации «ВСМПО-Ависма», которая с 1990-х годов сотрудничает с американской корпорацией Boeing, поставляя ей титан. У компаний есть совместное предприятие в России Ural Boeing Manufacturing. В интервью РБК в ноябре глава «ВСМПО-Ависма» Сергей Степанов рассказывал, что выручка от поставок для Boeing составляет 20% от общей выручки (порядка $250 млн). «На «ВСМПО-Ависма» в производстве титана применяются только российские технологии и преимущественно это собственные разработки, поэтому нет необходимости что-либо согласовывать [с властями США]. Таким образом, ограничения не повлияют на производственный процесс», — сказал РБК представитель «ВСМПО-Ависма».

«Boeing действует в полном соответствии с текущим законодательством и не ожидает никаких изменений в нашем сотрудничестве с корпорацией «ВСМПО-Ависма», — сообщил РБК представитель Boeing.

Почему ограничения США могут ударить по гражданским авиапроектам России

Решение Минторга США, несмотря на то что формально преследует цель предотвратить попадание американских технологий к российским военным, направлено в том числе против проекта гражданского среднемагистрального самолета МС-21, разрабатываемого корпорацией «Иркут», и другого гражданского проекта — Sukhoi Superjet 100. В список BIS вошли «Иркут», ОДК (ее двигатель используется в МС-21), «Сухой» и ООО «РАпарт Сервисез» («дочка» корпорации «Иркут», поставщик авиационно-технического имущества для самолетов Superjet).

При этом санкции уже ранее повлияли на поставки компонентов для новых гражданских лайнеров России, поэтому влияние новых ограничений уже не будет таким значительным. В начале 2019 года сроки запуска самолета МС-21 в серийное производство были перенесены из-за санкций США: американцы прекратили поставку композитных материалов, необходимых для создания крыла лайнера. «Давайте вспомним судьбу знакового проекта МС-21, который начинали делать до санкций в широкой кооперации с зарубежными партнерами. Но потом нам отказали в поставках композитных материалов для крыла. При уже заключенных контрактах и взятых на себя обязательствах. Президент России недавно назвал это хамством. И это действительно хамство», — сказал вице-премьер Юрий Борисов в интервью РБК 21 декабря.

«Реализация наших авиационных программ продолжается. В частности, идет плановая работа по развитию гражданских продуктов с использованием отечественных систем нового поколения. Продолжается работа над созданием Sukhoi Superjet New (SSJ-NEW). Напомним, накануне [21 декабря] совершил первый полет самолет МС-21 с отечественными двигателями ПД-14. На прошедшей неделе поднялся в воздух Ил-114-300, состоящий полностью из отечественных комплектующих. В военной части мы давно не используем иностранные комплектующие», — заявили РБК в пресс-службе ОАК.

Исходя из статистики ФТС, невозможно сказать, в каких объемах продолжали поступать в Россию американские технологии и компоненты для самолетостроения (в частности, авионика и навигационное оборудование). По данным базы международного торговли ООН, в 2019 году Россия импортировала из США товаров группы «Летательные аппараты, космические аппараты и их части» на общую сумму $3,36 млрд, но большинство этих поставок, предположительно, были пассажирские самолеты Boeing.

На практике значительная часть российских организаций, включенных в перечень Минторга США, уже находится под санкциями по линии Минфина США, секторальными или блокирующими. Кроме того, большинство структур включено в отдельный список Госдепартамента США. Он предусматривает, что за сделки с этими российскими организациями иностранным компаниям и ведомствам могут грозить санкции по линии закона CAATSA.