Власти назвали конкурентные преимущества авиалайнера МС-21

Фото: Госкорпорация «Ростех» / ТАСС

Среднемагистральный авиалайнер МС-21-310, который совершил первый полет, обладает конкурентными преимуществами благодаря примененным при его создании новшествам. Об этом РБК сообщили в аппарате вице-премьера России Юрия Борисова.

«Системы последнего поколения, активное применение композитных материалов, комфортабельный салон дают этому самолету существенные преимущества на конкурентном рынке», — отметил он.

Борисов подчеркнул, что состоявшийся первый полет лайнера с российскими двигателями ПД-14 стал доказательством того, что Россия может создавать высокотехнологичную гражданскую технику в условиях серьезных рыночных вызовов.

Ранее стало известно, что самолет МС-21-310 совершил первый полет с российскими двигателями на аэродроме Иркутского авиационного завода. Он продлился 1 час 25 минут. В ходе полета были проверены режимы работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем.