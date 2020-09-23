Путин назвал хамством отказ поставлять материалы для лайнера МС-21

По словам президента России, иностранные поставщики отказались поставлять комплектующие для не имеющего отношения к оборонке самолета из соображений недобросовестной конкуренции

Cамолет МС-21-300 во время полета на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Жуковском (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Причиной отказа иностранных производителей композитных материалов поставлять их в Россию для использования при создании нового авиалайнера МС-21 стали соображения недобросовестной конкуренции. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Ну что это такое? Это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил», — возмутился Путин, выступая сегодня на встрече с представителями атомной отрасли (цитата по ТАСС).

В начале 2019 года «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за введенных США санкций американская компания Hexcel и японская Toray Industries прекратили поставки материалов для композитного «черного крыла» МС-21. В «Ростехе» тогда назвали возникшую проблему надуманной, однако уже через месяц глава госкорпорации Сергей Чемезов признал, что из-за новых сложностей сроки серийного производства лайнеров МС-21 будут сдвинуты на год.

«Мы должны были уже в конце этого года первые самолеты выпустить в серию, сейчас это сдвинется где-то к концу 2020 года», — сказал тогда Чемезов, заверив, что необходимые для дальнейшего производства разработки есть в самой России.

В июне 2020 года глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что первый лайнер МС-21 может быть поставлен коммерческому заказчику в конце 2021 года.