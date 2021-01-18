Лавина сошла на горнолыжном курорте в Домбае

По предварительным данным МЧС, под снегом могут находиться от четырех до 12 человек

Горнолыжный курорт «Домбай» (Фото: Управление КЧР по ГО, ЧС и ПБ / ТАСС)

Лавина сошла на горнолыжный курорт в Карачаево-Черкесии, сообщили РБК в пресс-службе МЧС. Инцидент произошел в районе Домбая у горы Мусса-Ачитара.

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В момент происшествия на горнолыжной трассе могли находиться от четырех до 12 человек, заявили в ведомстве. По предварительным данным, под лавиной находятся два вагончика проката горнолыжного снаряжения, повреждено кафе.

«Проводится обследование тела лавины, работают спасатели», — сообщило МЧС.

Источник «Интерфакса» заявил, что среди тех, кто оказался под снегом, есть дети. По его словам, не удается установить связь с порядка 20 людьми.