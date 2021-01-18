Лавина сошла на горнолыжном курорте в Домбае
Лавина сошла на горнолыжный курорт в Карачаево-Черкесии, сообщили РБК в пресс-службе МЧС. Инцидент произошел в районе Домбая у горы Мусса-Ачитара.
В момент происшествия на горнолыжной трассе могли находиться от четырех до 12 человек, заявили в ведомстве. По предварительным данным, под лавиной находятся два вагончика проката горнолыжного снаряжения, повреждено кафе.
«Проводится обследование тела лавины, работают спасатели», — сообщило МЧС.
Источник «Интерфакса» заявил, что среди тех, кто оказался под снегом, есть дети. По его словам, не удается установить связь с порядка 20 людьми.