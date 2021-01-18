Голунов рассказал об интересе полицейских к ноутбуку и «сходке в Риге»

«Меня запихнули в автомобиль, вглубь заднего сиденья. Коновалов положил руку на мой подголовник, стал вести со мной «доверительную беседу». Спрашивал, что я делал в Риге, что у нас там за сходка была? Я был удивлен этим вопросом. Я сказал, что хотел бы сообщить своим близким и адвокату о своем задержании. Мне ответили, что не положено», — рассказывал Голунов.

В дальнейшем Голунов постоянно требовал вызова адвоката и звонка родным. «На это мне отвечали что-то в духе: насмотрелся американских фильмов», — рассказал журналист. Полицейские также утверждали, что мероприятия, которые с ним проводятся (личный досмотр, дактилоскопия, медосвидетельствование, осмотр места жительства), не предполагают присутствия адвоката. В какой-то момент после очередного требования вызвать защитника оперативник Максим Уметбаев дважды ударил Голунова в висок, рассказал журналист.

Знакомый понятой и забытый компьютер

По пути в УВД по ЗАО полицейские заехали за молодым человеком по имени Сергей Кузнецов, который позднее оказался одним из понятых при досмотре Голунова. Журналиста доставили в кабинет номер 125. «Мне предлагали выпить воды. Я отвечал, что готов пить воду только в присутствии адвоката», — рассказал журналист. Периодически в кабинет заходил начальник оперативников, Игорь Ляховец. Голунов пересказал его беседу при встрече с понятым: «Привет, Серега. Ты болеешь что ли? Я удивился. Вы что, знакомы? — спросил я. Ляховец сказал: нет, просто я увидел, что человек в маске, решил поинтересоваться. — И имя его знаете. — Да, я увидел в документах, заявил Ляховец».

Рюкзак Голунова находился рядом с ним, и журналист старался его контролировать, «но мог что-то упустить», сказал он. Во время досмотра в нем оказались наркотические вещества: «Сергалиев открыл его и сразу в большом отделении поверх моих вещей я увидел пакетик какими-то с желто-зелеными шариками. Я сказал, что это не мое, и у меня такого не было».

«Был еще один странный момент. Когда открыли рюкзак, Денис Коновалов спросил: а где компьютер? Я спросил: почему у меня должен быть компьютер?» — добавил Голунов. Ранее, собираясь на встречу с коллегой, он решил оставить устройство в коворкинге.

Иван Голунов (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

«Из трех лестничных пролетов помню только один»

Затем Голунова повели на дактилоскопию. Провести ее не удалось; эксперт упрекнула оперативников, что они «плохо подготовили» подозреваемого, и отметила, что «подушечки пальцев должны быть мягкие» — что исключено, когда руки плотно закованы в наручники.

Журналиста отвели обратно в кабинет 125, где Ляховец дружелюбно интересовался у Голунова: «Что ты так возмущаешься?» И предложил позвонить кому-то из близких. «Я назвал телефон своего соседа, и секунд через 10 [отношение оперативника] поменялось», — рассказал Голунов; полицейского разозлило, что задержанный намерен «предупредить сообщника», и он стал нецензурно оскорблять Голунова.

«Мы выходили через общий холл УВД по ЗАО. Я увидел много людей и стал привлекать их внимание, кричать, что мне не дают позвонить родственникам или адвокату, избивают, я диктовал телефон мамы, просил ей сообщить. Все настороженно реагировали. Я хотел привлечь внимание сотрудников дежурной части, хватался за ручки дверей. Сергалиев и Феофанов пытались разжать мне пальцы и тянули к выходу. Дежурный даже привстал, стал смотреть, что происходит, но меня уже вытащили из здания в машину, и мы поехали в кабинет медосвидетельствования. Перед кабинетом была девушка, она разговаривала с медработником. Я понял из контекста, что она юрист, и стал ее просить позвонить маме. Она даже начала записывать телефон, но Феофанов сказал ей: все в порядке, не берите в голову — и она ушла».

После всех манипуляций в кабинете медосвидетельствования Голунова попросили подписать документы. «Я везде писал, что меня незаконно задержали, и я требую адвоката. Врач сказал мне: не нужно этого писать, от вас требуется только подпись. Я ответил, что у меня такая подпись. Я просил врача вызвать наряд, чтобы засвидетельствовать эти факты. Но Феофанов показал доктору удостоверение, и тот сказал: ну что, мне вызывать полицию на полицию?

Я настаивал, что отсюда не уйду, пока не приедет полиция. Схватился за лавочку, на которой сидел; там я чувствовал себя в безопасности, потому что находился в зоне видимости камеры. Меня стали отрывать от лавочки, применять болевые приемы, давить на костяшки пальцев. Я разжал руки, меня потащили к выходу. Феофанов зажал мне шею рукой. Я пытался зацепиться за какие-то предметы мебели, они это все быстро пресекали. Дотащили меня до лестницы. Я упал на лестницу, Сергалиев взял меня за ноги, Феофанов за плечи, и они потащили меня вниз. Спиной я ударялся о ступеньки, в какой-то момент ударился левой частью головы», — рассказал журналист.

«Я хватался за перила, ограждения лестницы, меня снова отрывали; у меня порвался ремешок на часах, и они остались там. Возможно, в какой-то момент я потерял сознание, потому что из трех лестничных пролетов я помню только один. А следующее, что помню, — как лежу на улице спиной на асфальте, и Феофанов поставил мне ногу на грудь. Потом он изменил положение, поставил колено и оперся на него всем своим весом, это было очень больно. Меня за ноги, за руки закинули на заднее сиденье автомобиля», — вспоминал Голунов.

«Цветами в горшках никто не заинтересовался»

Задержанного отвезли к нему домой: «Я надеялся, что по пути мы встретим кого-то из моих знакомых, и они меня заметят, но этого не произошло. Из-за тугих наручников у меня начала затекать рука, на что мне ответили, что я плохо себя веду». Вторая группа полицейских с понятыми опаздывала. «Мы сидели в машине и ждали; я стал снова кричать прохожим: позвоните маме! Называть ее телефон. Полицейские просили их не обращать внимания», — рассказал он.

«Моим ключом открыли домофон. Я подумал, что на выходе из лифта сотрудники могут не сразу сориентироваться, налево нам нужно или направо, поэтому я дернулся [в неверную сторону] налево, чтобы позвонить в дверь соседей. Но меня одернули, — сообщил спецкор. — Надо позвать соседей, пусть будут понятые, сказал я. Мне ответили: у нас уже есть».

Оперативник Максим Уметбаев достал ключи, которые нашел в рюкзаке Голунова, и очень быстро, с первой или второй попытки, нашел на связке из 12–15 ключей нужный, отметил Голунов. В квартире лаяла собака, которую, по словам журналиста, потребовали успокоить: «А то мы сейчас с ней разберемся».

«В какой-то момент Коновалов прошел за шкаф, и мы не видели, что там происходит. Рядом со мной стоял Уметбаев и вел видеосъемку. Я стал под запись громко говорить: Денис, куда вы пошли, вас не видно, что вы там делаете? Он вышел из-за шкафа, сделав вид, что ничего не произошло. Вскоре Акбар сказал: в комнате, наверное все. Коновалов подошел к нам и спросил: а вы смотрели на шкафу? Давайте посмотрим. На шкафу нашли еще несколько пакетиков с веществами, которые впоследствии оказались наркотиками, и электронные весы. Весь остальной обыск прошел быстро, на кухню, прихожую и ванную потратили минут десять. Цветами в горшках на кухне вообще никто не заинтересовался. В конце Сергалиеву кто-то позвонил, и он сказал, что нужно изъять все флешки», — отметил Голунов.

«Коновалов по пути в УВД вел со мной беседы, что мне надо во всем сознаться, сотрудничать и не портить себе жизнь», — рассказал журналист. Около трех часов ночи Голунова отвели к следователю Игорю Лопатину, который допросил его и в конце концов по его просьбе позвонил подруге Голунова, журналистке Светлане Рейтер. Еще через пару часов в управление приехал адвокат Дмитрий Джулай.

«Я рассказал следователю, что меня били, ко мне применялось насилие. После допроса меня отвели в наркоконтроль и сказали: что ты несешь, кто тебя бил? Мы тут все вольной борьбой занимаемся, если б тебя били, то ты бы уже не жил», — привел он слова своих собеседников.

В течение следующего дня Голунову, который жаловался на плохое самочувствие и головокружение, дважды вызывали скорую помощь. 8 июня Никулинский суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.