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Пандемия коронавируса ,  
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Страны — лидеры по вакцинации населения от COVID-19. Инфографика

Вакцинация от коронавируса в мире началась в декабре. Мировые лидеры по примененным дозам вакцины — в инфографике РБК
Очередь на получение вакцины в Анахайме, Калифорния
Очередь на получение вакцины в Анахайме, Калифорния (Фото: Mario Tama / Getty Images)

В России с 18 января планируют перейти от масштабной вакцинации к массовой. В рамках этой программы Минздрав поручил регионам увеличить число пунктов, где граждане могут получить прививку. В стране применяют разработанную Центром Гамалеи вакцину «Спутник V». Она состоит из двух компонентов и вводится в два этапа. По абсолютному числу примененных доз вакцины Россия входит в число лидеров. Если посмотреть на количество доз в пересчете на численность населения, она находится на 13-м месте. Мировым лидером по этому показателю пока остается Израиль.

Автор
Юлия Криган
При участии
Анастасия Антипова
коронавирус вакцина COVID-19
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