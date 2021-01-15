Вакцинация от коронавируса в мире началась в декабре. Мировые лидеры по примененным дозам вакцины — в инфографике РБК

Очередь на получение вакцины в Анахайме, Калифорния (Фото: Mario Tama / Getty Images)

В России с 18 января планируют перейти от масштабной вакцинации к массовой. В рамках этой программы Минздрав поручил регионам увеличить число пунктов, где граждане могут получить прививку. В стране применяют разработанную Центром Гамалеи вакцину «Спутник V». Она состоит из двух компонентов и вводится в два этапа. По абсолютному числу примененных доз вакцины Россия входит в число лидеров. Если посмотреть на количество доз в пересчете на численность населения, она находится на 13-м месте. Мировым лидером по этому показателю пока остается Израиль.