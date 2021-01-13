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Минздрав поручил регионам увеличить число пунктов вакцинации от COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В России становится больше категорий людей, которые могут вакцинироваться от коронавируса, поэтому необходимо увеличить и число пунктов вакцинации. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Для подготовки к массовой вакцинации мы поручили регионам увеличить число пунктов вакцинации и их пропускную способность», — указал он.

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Министр указал, что в конце декабря прививки от коронавируса разрешили делать лицам старше 60 лет, сейчас отмечается высокий спрос на вакцину у этой возрастной категории. Кроме того, расширять категории граждан для вакцинации вправе региональные власти.

Мурашко отметил, что в России растут объемы производства препарата, а за этим растут и поставки вакцины в субъекты страны.

Президент России Владимир Путин поручил со следующей недели начать массовую вакцинацию всех россиян. Со слов премьер-министра Михаила Мишустина российский лидер сообщил, что промышленность превысила плановые объемы выпуска вакцины. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти готовы приступить к массовой вакцинации с понедельника, 18 января.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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