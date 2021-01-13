Минздрав поручил регионам увеличить число пунктов вакцинации от COVID-19

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В России становится больше категорий людей, которые могут вакцинироваться от коронавируса, поэтому необходимо увеличить и число пунктов вакцинации. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Для подготовки к массовой вакцинации мы поручили регионам увеличить число пунктов вакцинации и их пропускную способность», — указал он.

Министр указал, что в конце декабря прививки от коронавируса разрешили делать лицам старше 60 лет, сейчас отмечается высокий спрос на вакцину у этой возрастной категории. Кроме того, расширять категории граждан для вакцинации вправе региональные власти.

Мурашко отметил, что в России растут объемы производства препарата, а за этим растут и поставки вакцины в субъекты страны.