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Папа римский загадал получить «немного мира» на Рождество

Папа римский рассказал, что хотел бы получить в подарок на Рождество «немного мира»
Папа римский призвал подумать об Украине, а также Мьянме, Йемене, Сирии, где идут боевые действия. Ранее он предлагал «немного снизить уровень рождественских расходов», чтобы отправить сэкономленные средства украинцам
Папа римский Франциск
Папа римский Франциск (Фото: Franco Origlia / Getty Images)

Папа римский Франциск хотел бы получить в подарок на Рождество «немного мира». Об этом он рассказал в интервью испанской газете ABC.

«Немного мира. Сколько в мире войн! Та, что на Украине, касается нас сильнее всего, но давайте также подумаем о Мьянме, Йемене, Сирии, где они воюют уже 13 лет», — сказал понтифик.

Ранее, 14 декабря, папа римский призвал «немного снизить уровень рождественских расходов», сделать скромное Рождество, с более скромными подарками, чтобы отправить сэкономленные средства «нуждающемуся украинскому народу».

«Давайте не будем забывать. Рождество — да, в мире с Господом — да, но с украинцами в сердце. И мы делаем этот конкретный жест для них», — добавил он.

Папа римский неоднократно пытался содействовать урегулированию украинского конфликта до начала российской военной операции и регулярно призывал прекратить боевые действия на Украине после ее начала.

В октябре он обращался к президенту России Владимиру Путину с призывом «остановить эту спираль насилия и смерти, в том числе и ради собственного народа», а украинского лидера Владимира Зеленского призвал «быть открытым для серьезных предложений о мире».

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В ноябре Ватикан подтвердил готовность организовать у себя переговоры сторон конфликта.

«Святой отец очень положительно приветствовал бы это, если бы просьба исходила от обеих сторон со всеми добрыми намерениями и в духе поиска мира», — сказал архиепископ, секретарь по внешним связям («министр иностранных дел») Ватикана Пол Ричард Галлахер.

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Папа Римский Рождество подарок
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