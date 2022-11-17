Из-за пожаров в Рязанской области возбудили дело о халатности

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После лесных пожаров в Рязанской области заведено уголовное дело о халатности, сообщил и.о. начальника управления по надзору за исполнением законодательства в экологической сфере Генпрокуратуры Александр Канунцев. Он выступал на совещании в Совете Федерации по итогам пожароопасного сезона.

«По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК Российской Федерации по факту халатности», — сказал он. Наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы. По словам Канунцева, в Рязанской области «сокрытие реальных сведений о складывающейся обстановке препятствовало оперативному введению режима чрезвычайной ситуации» и это привело к разрастанию площади пожаров.

Лесные пожары в Рязанской области начались в середине августа. Губернатор Павел Малков заявлял, что их вызвала сухая и ветреная погода, глава МЧС Александр Куренков называл причиной пожаров преднамеренные поджоги. Рослесхоз считает, что власти региона скрывали реальную площадь пожаров, что не позволило вовремя нарастить силы для борьбы с огнем.

Режим ЧС в Рязанской области ввели 22 августа на фоне ухудшения ситуации. Позже пожары распространились на торфяники. Смог и запах гари перешли на соседние регионы, в том числе Москву и Московскую область. В тушении пожаров участвовали более 10 тыс. человек, техника и авиация.

Площадь, пройденную пожарами, власти 26 августа оценивали в 17,7 тыс. га. 8 сентября Малков заявил о ликвидации лесного пожара.