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Четверть россиян заявили, что хотят получать на пенсии ₽100 тыс. в месяц

Около 24% россиян заявили, что хотели бы получать на пенсии более 100 тыс. руб. в месяц
Среди тех, кто хочет получать на пенсии более 100 тыс. руб. в месяц, 37% IT-специалистов и по 28% финансистов и строителей. Сотрудники сфер медицины (20%) и образования (19%) рассчитывают на пенсию в 50-60 тыс. руб.
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Четверть опрошенных россиян (24%) хотели бы получать на пенсии более 100 тыс. руб. в месяц, причем этого хотят 37% IT-специалистов и по 28% финансистов и строителей. Это следует из результатов совместного исследования сервиса по поиску работы «Работа.ру» и негосударственного пенсионного фонда Сбербанка («СберНПФ»), поступившего в РБК.

Еще 16% россиян рассчитывают на пенсию в 50-60 тыс. руб. в месяц. Такой вариант называют представители сфер медицины (20%) и образования (19%). Бухгалтеры (20%), медики (20%) и сотрудники ретейла (19%) ожидают пенсию на уровне 40-50 тыс. руб. в месяц.

В опросе приняли участие около 3 тыс. человек из всех регионов России.

Опрос показал, что почти половина респондентов (48%) на пенсии собираются тратить время на хобби, заботу о здоровье и развлечения, 40% — на семью и внуков, 31% — на путешествия, 20% — на самообразование, а 3% хотят стать блогерами.

Около 21% опрошенных заявили, что хотели бы отойти от дел до пенсионного возраста — в 50–55 лет или раньше. Причем чаще всего об этом говорили сотрудники IT (27%), ретейла (26%), бухгалтерии (26%) и транспорта (21%).

В то же время 74% россиян собираются работать или подрабатывать на пенсии. Среди них — 47% врачей, 45% строителей и 42% преподавателей. Каждый четвертый (25%) намерен изменить сферу деятельности, особенно в ретейле (34%), финансах (32%), транспорте и логистике (27%). При этом 37% работников ретейла, 33% работников транспорта и 28% работающих в промышленности заявили, что на пенсии работать не собираются.

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Почти половине россиян (47%) для комфортной жизни на пенсии необходимо ежемесячно получать от 50 тыс. до 100 тыс. руб., показал опрос сервиса «Работа.ру» и «СберНПФ», проводившийся в августе. 18% опрошенных полагают, что им потребуется от 100 тыс. до 150 тыс. в месяц для комфортного проживания. 10% считают, что им будет необходим доход 150–200 тыс. руб., столько же рассчитывают на более чем на 200 тыс. руб.

При этом порядка 84% опрошенных надеются получать дополнительные доходы кроме государственных пенсий. Из них 46% планируют жить на собственные накопления, 43% рассчитывают на пассивный доход от вкладов, инвестиций и накопительных счетов.

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Опрос Исследование Пенсия
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