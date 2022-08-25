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Россияне назвали необходимый доход для комфортной жизни на пенсии

Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Почти половине россиян (47%) для комфортной жизни на пенсии необходимо ежемесячно получать от 50 тыс. до 100 тыс. руб., следует из данных опроса сервиса по подбору вакансий «Работа.ру» и негосударственного пенсионного фонда Сбербанка («СберНПФ»). С результатами ознакомилась газета «Известия».

Опрос проводился в текущем августе, в нем приняли участие 4,4 тыс. экономически активных граждан старше 18 лет из всех регионов России.

Так, 18% опрошенных полагают, что им потребуется от 100 тыс. до 150 тыс. в месяц для комфортного проживания. 10% считают, что им будет необходим доход 150–200 тыс. руб., столько же рассчитывают на более чем на 200 тыс. руб. Оставшиеся 15% признались, что им хватит и 50 тыс. руб. в месяц.

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Фото:Роман Пименов / ТАСС

При этом порядка 84% опрошенных надеются получать дополнительные доходы кроме государственных пенсий. 16% респондентов не рассчитывают на дополнительные средства или пока не думали об этом. Почти половина тех, кто собрался получать дополнительные доходы (46%), планируют жить на собственные накопления. Почти столько же (43%) рассчитывают на пассивный доход от вкладов, инвестиций и накопительных счетов. Примерно 24% опрошенных полагают, что дополнительные средства им принесет собственный бизнес. Еще 19% надеются на помощь детей и родственников. Из результатов опроса следует, что респонденты могли выбирать несколько вариантов, отвечая на вопрос о дополнительном заработке.

В августе прошлого года эксперты сервиса НН.ru и финтех-компании «Деньги вперед» выяснили, что почти 42% россиян планируют работать, пока позволяет здоровье, и не выходить полноценно на пенсию. Только 30% опрошенных собрались сделать это по достижении пенсионного возраста.

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