Сотрудник полиции получил ранение из лука во время протестов в Гонконге

Сотрудник полиции получил ранение из лука во время протестов в Гонконге

В Гонконге демонстранты обстреляли полицейских из лука. Как уточнили в местной полиции, один из офицеров был ранен стрелой в ногу. Протестующие также используют самодельные катапульты

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Сотрудник полиции Гонконга по связям со СМИ получил ранение в нижнюю часть ноги из лука во время столкновений с участниками антиправительственного митинга возле церкви Богоматери Святого Розария. Об этом пишет The South China Morning Post.

Инцидент произошел в воскресенье, 17 ноября, на пересечении улиц Chatham Road South и Austin Avenue около 14:00 по местному времени (09:00 мск). «Полиция решительно осуждает насильственные действия участников беспорядков и в настоящее время проводит действия по разгону демонстраций», — говорится в сообщении полиции.

Протестующие, находящиеся рядом с Политехническим университетом, также используют самодельные катапульты, из которых стреляют по двум бронемашинам полиции бензиновыми бомбами. После столкновений между демонстрантами и полицией Китайский университет в Гонконге объявил о временном закрытии вуза с понедельника по среду.

Публичная библиотека Цим Ша Цуй, Гонконгский исторический музей и Гонконгский музей науки, расположенные рядом с Политехническим университетом, также закрыты «для обеспечения безопасности посетителей и сотрудников». Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водяные пушки.