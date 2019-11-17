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Сотрудник полиции получил ранение из лука во время протестов в Гонконге
В Гонконге демонстранты обстреляли полицейских из лука. Как уточнили в местной полиции, один из офицеров был ранен стрелой в ногу. Протестующие также используют самодельные катапульты
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Сотрудник полиции Гонконга по связям со СМИ получил ранение в нижнюю часть ноги из лука во время столкновений с участниками антиправительственного митинга возле церкви Богоматери Святого Розария. Об этом пишет The South China Morning Post.

Инцидент произошел в воскресенье, 17 ноября, на пересечении улиц Chatham Road South и Austin Avenue около 14:00 по местному времени (09:00 мск). «Полиция решительно осуждает насильственные действия участников беспорядков и в настоящее время проводит действия по разгону демонстраций», — говорится в сообщении полиции.

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Протестующие, находящиеся рядом с Политехническим университетом, также используют самодельные катапульты, из которых стреляют по двум бронемашинам полиции бензиновыми бомбами. После столкновений между демонстрантами и полицией Китайский университет в Гонконге объявил о временном закрытии вуза с понедельника по среду.

Публичная библиотека Цим Ша Цуй, Гонконгский исторический музей и Гонконгский музей науки, расположенные рядом с Политехническим университетом, также закрыты «для обеспечения безопасности посетителей и сотрудников». Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водяные пушки.

Протестные акции начались в Гонконге в июне. Первая многотысячная акция прошла 12 июня, спустя четыре дня на улицы вышло около 2 млн человек. Изначально демонстранты выступали против поправок в закон об экстрадиции, которые позволят выдавать подозреваемых в нарушении закона Китаю. Позже власти официально отозвали законопроект, однако протестные акции не прекратились. Участники митингов требуют расследования действий полиции во время разгона демонстраций, изменения избирательного права и отставки главы администрации района Кэрри Лэм.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Гонконг, акция протеста
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