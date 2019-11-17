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В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Главными причинами смертности на дорогах в России являются езда в нетрезвом виде и использование телефонов за рулем, заявил спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт
Фото: УГИБДД по Санкт-Петербургу / ТАСС

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей. Об этом сообщил «РИА Новости» президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт. 

По его словам, в России «чрезвычайно много людей» умирает или получает увечья на дорогах. При этом спецпосланник отметил, что страна всегда выражала свою заинтересованность в том, чтобы занимать лидирующие позиции в области обеспечения безопасности на дорогах.

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Говоря о проблемах образования пешеходов и автомобилистов, Тодт отметил, что обсуждением этих вопросов следует заниматься уже со школы. Он объяснил, молодежь легче усваивает подобную информацию и может передать ее старшему поколению.

По словам спецпосланника, во время поездок в Россию он нередко замечал, что люди не пристегиваются ремнем безопасности в случаях, когда это стоит сделать. Тодт также отметил, что поддерживает жесткие меры против пьяных водителей.

Представитель ООН также посоветовал надевать шлем на велосипеде или самокате. Лидерами в сфере безопасности на дорогах сегодня являются Швеция, Дания, Норвегия, Швейцария, Великобритания, Япония, Австралия и Канада, уточнил Тодт. При этом, по его словам, в России ситуация лучше, чем в Африке, однако по сравнению с европейским странами у нее не самые хорошие позиции.

В июле в ГИБДД заявили, что самая частая причина гибели на дорогах связана с выездом автомобиля на полосу встречного движения. По данным ведомства, за первые полгода общее количество ДТП снизилось на 1,3% (70,1 тыс.), а число погибших — на 4,4% (6,7 тыс.). При этом почти на 5% (4 тыс.) выросло число ДТП с участием детей-пассажиров, а также на 5,2% числа раненых детей (4,6 тыс.), число погибших в авариях детей сократилось на 8,4%.    

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В ноябре этого года вице-премьер России Максим Акимов сообщил, что в 2020 году может в тестовом режиме заработать система поощрения аккуратного стиля вождения. Ранее он заявил о необходимости стимулирования безопасного поведения на российских дорогах, в том числе с помощью средств онлайн-контроля за машинами, а также денежных поощрений за аккуратное вождение.

Авторы: Влада Ольшанская, Кристина Астафурова
Теги: ООН, дороги, безопасность на дорогах
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