В ГИБДД назвали самую частую причину гибели на российских дорогах

Самая частая причина гибели среди участников дорожного движения в России — выезд на встречную полосу, сообщается на сайте ГИБДД.

В ведомстве отметили, что возможное решение проблемы — «разделение потоков транспорта». В целом, по данным ГИБДД, за первые 6 месяцев 2019 года количество ДТП снизилось в годовом выражении на 1,3% (70,1 тыс.), а число погибших — на 4,4% (6,7 тыс.). Впрочем, уточняется, что все показатели аварийности с участием детей-пассажиров выросли.

В ноябре, ко Всемирному дню памяти жертв ДТП, в Госавтоинспекции назвали число погибших в России в авариях с начала года — в более чем 136 тыс. ДТП погибли свыше 14,8 тыс. человек.

