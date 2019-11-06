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Эксперты назвали регионы с самым спокойным и опасным стилями вождения
Стиль управления автомобилем и риск попасть в аварию во многом определяются условиями жизни в регионе. Определить самые аварийные районы России помогли установленные на тысячах машин устройства
Фото: АГН «Москва»

Всех российских водителей можно условно разделить на несколько категорий по стилю вождения, эти группы будут различаться по риску попасть в аварию. Кроме того, риск ДТП зависит и от уровня жизни в регионе, где живет автомобилист, говорится в исследовании Национального рейтингового агентства (НРА) и экспертов РАНХиГС и ВШЭ (есть в распоряжении РБК).

Исследование проводилось с помощью телематических устройств компании Meta System, которые были установлены на 14 тыс. автомобилей, застрахованных по каско. Эти устройства собирают информацию о скорости передвижения, ускорениях и торможениях, времени, проведенном за рулем. В результате ее анализа удалось определить уровень аварийности для различных регионов. Расчет проводился по усредненным данным за II квартал 2019 года одновременно с учетом масштаба аварий. Аварийность региона оценивалась в баллах: чем выше скоринговый балл, тем более регион безопасен для водителей. Скоринг зависит от определенных параметров, в частности пробега, скорости, времени, проведенного за рулем, ускорений, сообщил РБК представитель НРА.

Наиболее безопасным оказался Центральный федеральный округ, где водители получили наивысшие баллы. Вслед за ним идут Сибирский, Уральский, Южный, Северо-Западный и Приволжский округа. Наиболее рискованными оказались Северо-Кавказский и Дальневосточный округа.

Топ рейтинга по безопасности вождения среди отдельных регионов заняли:

  • Омская область (86,7 балла)
  • Новосибирская область (86)
  • Самарская область (86)
  • Архангельская область и Ненецкий АО (86)
  • Костромская область (85,9)
  • Москва (85,2)

Регионами, где выше всего риск попасть в аварию, оказались:

  • Чечня и Ингушетия (75,1, в исследовании этим двум регионам дали совместную оценку)
  • Забайкальский край (75,1)
  • Оренбургская область (77,1)
  • Ленинградская область (77,1)
  • Челябинская область (77,2)

На основе данных по всем регионам эксперты установили несколько закономерностей. Качество вождения оказалось прямо пропорционально уровню жизни населения и доле дорог с твердым покрытием. Риск попасть в аварию в значительной мере оказался связан с такими показателями, как доля городского населения, протяженность дорог, уровень безработицы, обеспеченность общественным транспортом.

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Еще один вывод исследования — существуют группы автолюбителей с характерным стилем вождения. Всего эксперты насчитали пять таких групп:

  • «Типичный городской водитель» часто ездит с детьми или по семейным нуждам. Он редко перемещается по ночам и чаще ездит с небольшой скоростью. По большей части он аккуратно добирается с работы домой и обратно.

  • В «группу выходного дня» эксперты отнесли автомобилистов, которые нечасто садятся за руль. Им не нужно регулярно пользоваться машиной, поэтому они реже попадают в аварии. Среди них много начинающих водителей.

  • «Активные городские водители» часто ездят по городу, стоят в пробках и нечасто ускоряются на дороге. «Это автолюбители, «ездящие в булочную на машине», — описывают их авторы исследования. У них средняя аварийность.

  • «Дальнобойщики» — водители с самым большим недельным пробегом. Для них характерны хорошие навыки вождения, редкие ускорения и при этом самая высокая средняя и максимальная скорость. Они часто совершают поездки через несколько регионов, для них также характерен средний уровень аварийности.
  • Наконец, «живущие на колесах» — это водители, которым приходится проводить много времени в машине в пределах своего региона. Они часто работают за 100–200 км от дома, зачастую это профессиональные водители. У них наиболее высокая аварийность.

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Зависимости риска вождения и размера тарифа по каско эксперты не обнаружили. «Мы решили сравнить полученный скоринг со средним тарифом каско в округе/регионе и не обнаружили зависимости между этими показателями. Считается, что чем выше тариф, тем более рискованным является регион с точки зрения страховых компаний. Отсутствие явной зависимости между размером страховых тарифов и риском регионов по аварийности объясняется влиянием других условий региона», — пояснили в НРА.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Юлия Кошкина
Теги: вождение, автомобиль, дороги, Национальное рейтинговое агентство
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