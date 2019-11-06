Эксперты назвали регионы с самым спокойным и опасным стилями вождения

Стиль управления автомобилем и риск попасть в аварию во многом определяются условиями жизни в регионе. Определить самые аварийные районы России помогли установленные на тысячах машин устройства

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Всех российских водителей можно условно разделить на несколько категорий по стилю вождения, эти группы будут различаться по риску попасть в аварию. Кроме того, риск ДТП зависит и от уровня жизни в регионе, где живет автомобилист, говорится в исследовании Национального рейтингового агентства (НРА) и экспертов РАНХиГС и ВШЭ (есть в распоряжении РБК).

Исследование проводилось с помощью телематических устройств компании Meta System, которые были установлены на 14 тыс. автомобилей, застрахованных по каско. Эти устройства собирают информацию о скорости передвижения, ускорениях и торможениях, времени, проведенном за рулем. В результате ее анализа удалось определить уровень аварийности для различных регионов. Расчет проводился по усредненным данным за II квартал 2019 года одновременно с учетом масштаба аварий. Аварийность региона оценивалась в баллах: чем выше скоринговый балл, тем более регион безопасен для водителей. Скоринг зависит от определенных параметров, в частности пробега, скорости, времени, проведенного за рулем, ускорений, сообщил РБК представитель НРА.

Наиболее безопасным оказался Центральный федеральный округ, где водители получили наивысшие баллы. Вслед за ним идут Сибирский, Уральский, Южный, Северо-Западный и Приволжский округа. Наиболее рискованными оказались Северо-Кавказский и Дальневосточный округа.

Топ рейтинга по безопасности вождения среди отдельных регионов заняли: