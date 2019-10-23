Власти предложили дать возможность «заработать» за аккуратное вождение

Добиться безопасного вождения можно, если водителям будут платить за него, предложил вице-премьер Максим Акимов. Потратить бонусы он предложил на оплату штрафов. В феврале Госдума поддержала систему «народных инспекторов»

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В России необходимо стимулировать безопасное поведение на дороге, в том числе используя средства онлайн-контроля за автомобилем и денежные поощрения водителей за аккуратное вождение. Об этом вице-премьер России Максим Акимов сообщил на съезде «Деловой России», его слова передал РБК представитель.

«Если ты аккуратно водишь, можешь и зарабатывать на этом, ведь ты обеспечиваешь безопасное движение не только себе, но и другим участникам дорожного движения. Это надо поощрять, но для этого нам надо видеть транспортное средство», — сказал вице-премьер.

В дальнейшем эти бонусы можно было бы потратить, предложил он. Например, оплачивать штрафы, сказал Акимов.

В конце августа в Госдуме предложили ввести поправки в КоАП, предполагающие освобождение водителей от административных штрафов за нарушения ПДД, не зафиксированных на портале госуслуг в течение десяти дней. Как следовало из инициативы депутатов, если данные о нарушениях не появились, водителя могут освободить от ответственности.

В октябре депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров направил просьбу к главе МВД России Владимиру Колокольцеву о разработке системы вознаграждений водителей, которые сообщают ГИБДД о нарушениях ПДД на дорогах. По словам Петрова, специальные вознаграждения водители могли бы тратить на погашение своих штрафов.