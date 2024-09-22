Депутат Рады сообщил о «похищении» военкомами двух священников УПЦ

В Закарпатской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называются военкоматы) силой увезли двух священников УПЦ и удерживали их в одном из центров, сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«На Закарпатье бандиты из ТЦК похитили двух священников УПЦ. <...> Во время похищения нелюди применили против батюшек силу, отобрали телефоны и отключили их», — написал он в телеграм-канале.

По словам Дмитрука, инцидент произошел после утреннего богослужения: военкомы «скрутили и затолкали в бусик (микроавтобус. — РБК) отца Василия из Хустской епархии и отца Степана из Одесской епархии». После этого священников «возили по всей Закарпатской области, не объясняя причин».

Депутат сообщил, что после случившегося «сотни человек» собирались у Хустского ТЦК, а также начали блокировать дороги.

В 22:32 мск Дмитрук написал, что задержанных отпустили из ТЦК, им вернули телефоны и документы. Одному из священников военкомы «дали три дня», чтобы покинуть регион, по истечении этого времени он должен явиться в ТЦК Одессы. Другого священника обязали прийти в Хустский центр спустя месяц.

После начала российской военной операции на Украине была объявлена всеобщая мобилизация. В апреле 2024 года правила призыва в армию ужесточили: снизили призывной возраст с 27 до 25 лет, отменили категорию «ограниченно годен к службе» и обязали всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уточнить данные в военкомате и всегда носить с собой военный билет.

После принятия закона об ужесточении мобилизации в стране участились инциденты с военкомами. Так, несколькими днями ранее группа женщин перекрыла выезд из ТЦК в Одессе. Один из очевидцев сообщил, что работники военкомата незаконно удерживали призывников, собираясь вывезти их из военкомата без прохождения военно-врачебной комиссии.