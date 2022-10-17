Путин поручил оказать помощь пострадавшим от крушения Су-34 в Ейске
Президент Владимир Путин поручил краснодарскому губернатору Вениамину Кондратьеву вылететь на место крушения самолета Су-34 в Ейске для оказания пострадавшим всей необходимой помощи после его доклада о произошедшем, сообщила пресс-служба Кремля.
Вместе с ним в Ейск отправятся главы Минздрава Михаил Мурашко и МЧС Александр Куренков. Они также доложили президенту о ситуации.
Крушение произошло вечером 17 октября, самолет упал в жилом квартале во время набора высоты. У него загорелся один из двигателей, рассказали в Минобороны. Произошло возгорание топлива, пилоты катапультировались. В МЧС сообщили о двух погибших, 15 человек госпитализированы.
В результате падения произошел пожар в находящемся поблизости девятиэтажном доме, огонь распространился в 17 квартирах с первого по пятый этаж.
«Площадь пожара, по предварительной информации, составляет 2000 кв. м. Информация о погибших и пострадавших уточняется», — сообщили в МЧС.