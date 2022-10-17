Администрация Краснодарского края: в Ейске повреждено 17 квартир после падения самолета

Власти сообщили о повреждении 17 квартир после падения Су-34 в Ейске

В результате падения военного самолета Су-34 в жилом квартале Ейска, по предварительным данным, пострадали 17 квартир, сообщили РБК в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«По предварительной информации от оперативных служб — упал военный самолет СУ-34. В результате произошел пожар в девятиэтажном доме. Огонь охватил сразу несколько этажей. Предварительно пострадало 17 квартир», — заявили в администрации.

Власти уточняют информацию о погибших и пострадавших, для жильцов дома начали устанавливать пункт помощи.

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