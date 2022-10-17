Появилось видео падения Су-34 в жилом квартале Ейска

Падение самолета вызвало пожар на нескольких этажах девятиэтажного дома, повреждено 17 квартир. Пилоты истребителя катапультировались, возбуждено уголовное дело

Телеграм-канал Mash опубликовал видеозапись падения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске Краснодарского края.

Самолет потерпел крушение вечером 17 октября, он упал в жилом квартале. Падение вызвало пожар в соседнем доме, огонь распространился в 17 квартирах на нескольких этажах, рассказали власти города. В Минобороны уточнили, что истребитель упал при взлете с одного из аэродромов, пилоты катапультировались.

Следственный комитет завел дело по факту падения, не уточнив статью. Военная прокуратура ЮВО начала проверку причин и обстоятельств произошедшего.