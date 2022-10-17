По факту падения Су-34 в жилом квартале Ейска возбуждено уголовное дело

СК завел дело после падения Су-34 в жилом квартале Ейска

Военные прокуроры начали проверку по факту крушения истребителя, на место выехал замглавы областного ведомства. Самолет упал при взлете с аэродрома, падение вызвало пожар в 17 квартирах

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Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолета Су-34 в городе Ейске Краснодарского края возбуждено уголовное дело, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета. Ведомство не уточнило, по какой статье открыли дело.

«На место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства. Военными следователями устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», — сказано в сообщении.

Проверку в связи с крушением организовали и в военной прокуратуре Южного военного округа (ЮВО), на место происшествия выехал первый заместитель военного прокурора округа.

Ейск расположен на южном берегу Таганрогского залива, в северо-восточной части Азовского моря.

Истребитель Су-34 потерпел крушение вечером 17 октября, он упал в жилом квартале. Минобороны сообщило, что самолет упал при наборе высоты, у него загорелся один из двигателей, пилоты катапультировались.

«В результате произошел пожар в девятиэтажном доме. Огонь охватил сразу несколько этажей. Предварительно пострадало 17 квартир. Начали устанавливать пункт помощи для жильцов дома, всем окажем поддержку», — рассказали в пресс-службе администрации региона.