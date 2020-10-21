В Хабаровском крае разбился бомбардировщик Су-34

Самолет выполнял плановый тренировочный полет. Летчики успели катапультироваться и не пострадали. Падение не привело к наземным разрушениям. Предварительной его причиной назвали техническую неисправность

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Истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился во время планового учебно-тренировочного полета в Хабаровском крае, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, передает «РИА Новости».

Как сообщили в пресс-службе, летчики успели катапультироваться, их здоровью ничего не угрожает. «Летчики катапультировались. Их здоровью угрозы нет. В настоящее время члены экипажа эвакуированы на аэродром базирования», — заявили в округе.

Уточняется, что полет проводился без боекомплекта. Крушение самолета не вызвало разрушений на земле. Как заявил агентству источник, причиной падения самолета могла стать техническая неисправность. «Предварительная причина — отказ техники», — сообщил собеседник в силовых структурах.

В августе в Краснодарском крае разбился учебно-тренировочный самолет L-39. Авария произошла во время планового учебного полета. Оба летчика успели катапультироваться и не пострадали.