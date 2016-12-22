В Хабаровском крае Су-34 выкатился за пределы взлетной полосы
Общество, 08:55
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В Хабаровском крае Су-34 выкатился за пределы взлетной полосы
Истребитель-бомбардировщик Су-34 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на аэродроме Хурба в Хабаровском крае. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
Инцидент произошел вечером 31 июля, по предварительным данным, причиной стал отказ тормозного парашюта. В результате инцидента никто не пострадал, идет расследование происшествия.
В сентябре 2017 года дальний бомбардировщик Ту-22 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на авиабазе близ населенного пункта Шайковка в Калужской области. У самолета подломились стойки шасси. В результате инцидента никто не пострадал, самолет не получил повреждений.