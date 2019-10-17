Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

Смена председателя Совета по правам человека, Великобритания и ЕС договорились по Brexit, уголовное дело против экс-губернатора Дубровского — главные новости в обзоре РБК

Борис Джонсон и Жан-Клод Юнкер (Фото: Francois Lenoir / Reuters)

Глава СПЧ сменится впервые с 2010 года

Михаилу Федотову, который девять лет занимает пост председателя президентского Совета по правам человека, исполняется 70 лет, и он вскоре покинет свою должность. Главный кандидат ему на смену — секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.

Федотов сведения о своей отставке не комментирует. СПЧ он должен будет покинуть в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе.

Источники утверждают, что Валерий Фадеев претендует на освобождающуюся должность как «признанный общественник». Ротация в Общественной палате может произойти к февралю.

Фадеев почти 20 лет был главным редактором журнала «Эксперт», он входит в высший политсовет «Единой России» и является одним из координаторов Либеральной платформы партии.

Долгожданная, но ничего не гарантирующая сделка по Brexit

После месяцев переговоров Лондон и Брюссель наконец-то достигли соглашения. Его одновременно анонсировали глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и британский премьер-министр Борис Джонсон. Полный его текст еще неизвестен, однако, как пишет Sky News, сторонам удалось решить проблему с границей остающейся в ЕС Ирландии и британскими владениями.