Что случилось за день. Главные новости РБК

Глава СПЧ сменится впервые с 2010 года
Михаилу Федотову, который девять лет занимает пост председателя президентского Совета по правам человека, исполняется 70 лет, и он вскоре покинет свою должность. Главный кандидат ему на смену — секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.
- Федотов сведения о своей отставке не комментирует. СПЧ он должен будет покинуть в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе.
- Источники утверждают, что Валерий Фадеев претендует на освобождающуюся должность как «признанный общественник». Ротация в Общественной палате может произойти к февралю.
- Фадеев почти 20 лет был главным редактором журнала «Эксперт», он входит в высший политсовет «Единой России» и является одним из координаторов Либеральной платформы партии.
Долгожданная, но ничего не гарантирующая сделка по Brexit
После месяцев переговоров Лондон и Брюссель наконец-то достигли соглашения. Его одновременно анонсировали глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и британский премьер-министр Борис Джонсон. Полный его текст еще неизвестен, однако, как пишет Sky News, сторонам удалось решить проблему с границей остающейся в ЕС Ирландии и британскими владениями.