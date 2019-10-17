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Что случилось за день. Главные новости РБК
Смена председателя Совета по правам человека, Великобритания и ЕС договорились по Brexit, уголовное дело против экс-губернатора Дубровского — главные новости в обзоре РБК
Борис Джонсон и Жан-Клод Юнкер (Фото: Francois Lenoir / Reuters)

Глава СПЧ сменится впервые с 2010 года

Михаилу Федотову, который девять лет занимает пост председателя президентского Совета по правам человека, исполняется 70 лет, и он вскоре покинет свою должность. Главный кандидат ему на смену — секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.

  • Федотов сведения о своей отставке не комментирует. СПЧ он должен будет покинуть в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе.
  • Источники утверждают, что Валерий Фадеев претендует на освобождающуюся должность как «признанный общественник». Ротация в Общественной палате может произойти к февралю.
  • Фадеев почти 20 лет был главным редактором журнала «Эксперт», он входит в высший политсовет «Единой России» и является одним из координаторов Либеральной платформы партии.

Долгожданная, но ничего не гарантирующая сделка по Brexit

После месяцев переговоров Лондон и Брюссель наконец-то достигли соглашения. Его одновременно анонсировали глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и британский премьер-министр Борис Джонсон. Полный его текст еще неизвестен, однако, как пишет Sky News, сторонам удалось решить проблему с границей остающейся в ЕС Ирландии и британскими владениями.

  • Сделке еще предстоит пройти обсуждение в парламенте. Пока ни старому, ни новому правительству Британии согласовать выход из ЕС с депутатами не удалось.
  • Партия юнионистов (пробританская партия Северной Ирландии) ранее отказалась поддержать предложения Джонсона по сделке. Хотя у нее всего лишь десять мест в палате общин, ее позиция важна для многих депутатов и премьер может не набрать нужного числа голосов за.
  • Джонсон с момента избрания убеждал британцев, что выведет страну из ЕС до 31 октября, в этом его поддержала и королева. Дедлайн приближается, и времени на диспуты с парламентом остается все меньше.

Дуров пообещал вернуть партнерам 77% инвестиций в Gram при их желании

Запуск блокчейн-платформы TON Павла Дурова и команды Telegram намечался на 31 октября, однако сроки сорвали власти США, заблокировавшие размещение. Дуров обещает договориться с Вашингтоном, однако, если задержка не устроит инвесторов, готов вернуть им деньги.

  • По условиям инвестирования, Дуров должен был вернуть инвесторам все деньги ($1,7 млрд), если блокчейн-платформа не запустится в срок. До 30 октября запустить TON команда Дурова уже не успеет. Однако претензии властей США расцениваются как форс-мажор, что освобождает разработчиков от такой ответственности.
  • Дуров, однако, пошел навстречу инвесторам. Новый дедлайн запуска TON — 30 апреля. Если инвесторы не согласятся столько ждать, Telegram вернет им две трети (77%) средств.
  • За полгода Дуров надеется уладить юридический спор и добиться запуска криптовалюты. Решение по переносу дедлайна инвесторы должны принять до 23 октября.

Экс-губернатор Челябинской области дал первое интервью после отъезда из России

Борис Дубровский был челябинским губернатором с 2014 по 2019 год. Вскоре после отставки он попал под следствие и выехал в Швейцарию. В интервью РБК он опровергает все выдвинутые обвинения и отрицает то, что против него возбудили уголовное дело.

  • Бывший чиновник не согласен с тем, что он покровительствовал компании «Южуралмост» в получении госконтрактов. По его словам, к моменту его прихода к власти в регионе «Южуралмост» уже доминировала в сфере дорожного строительства.
  • Опровергает он и сведения о том, что некоторые руководители «Южуралмоста» оформили завещания на его гражданскую супругу. Более того, Дубровский не подтвердил и то, что против него вообще возбуждено уголовное дело. Никаких официальных уведомлений он не получал, говорит экс-губернатор.
  • Он отказался называть свой отъезд за границу эмиграцией. «Я изредка приезжаю в Швейцарию по туристической визе, чтобы встретиться с дочерью», — объяснил он.
Автор: Георгий Тадтаев
Теги: главные новости, Борис Дубровский, Brexit, Telegram, Павел Дуров, СПЧ
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