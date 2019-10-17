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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Глава ЕАО уйдет в отставку, бизнес мог потерять миллиарды из-за поправки в НК, власти сочли невыполнимыми цели по борьбе с нелегальным алкоголем, Кадыров опроверг сообщения о «зачистке» своего круга; главные новости — в обзоре РБК
Александр Левинталь (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Губернатор Еврейской автономной области уйдет в отставку

Глава ЕАО Александр Левинталь покинет свою должность в рамках осенней ротации, сообщили источники РБК, близкие к администрации президента России.

  • Как пояснили источники, низкие рейтинги поддержки губернатора в силу депрессивности региона являются обычным делом, однако оставить Левинталя на посту для Кремля значило бы показать, что «пусть там все умирает и дальше».
  • По итогам весенних опросов Левинталь, первый срок которого истекает в 2020 году, входил в десятку губернаторов, за смену которых высказалась большая часть населения.
  • Источники РБК рассказали, что одним из кандидатов на пост Левинталя является сенатор от ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Бизнесу едва не доначислили сотни миллиардов платежей

Поправка к ст. 378.2 Налогового кодекса, принятая в конце сентября, могла стоить российскому бизнесу сотен миллиардов рублей, узнал «Коммерсантъ».

  • В поправках идет речь о расширении перечня недвижимого имущества, с которого с 2020 года налог надо будет платить по кадастровой, а не по остаточной стоимости.
  • В письме к первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову глава РСПП Александр Шохин выразил озабоченность формулировкой «иные объекты движимого имущества», которая предполагает крайне широкое толкование.
  • В Минфине пояснили, что закон касается только недвижимого имущества в понимании главы 32 НК, однако ведомство вместе с комитетом Госдумы по налогам прорабатывают вопрос поправок к принятому закону, чтобы исключить неточности.

Правительство сочло невыполнимыми цели по борьбе с нелегальным алкоголем

Целевой показатель по сокращению потребления незарегистрированного алкоголя в 2020–2022 годах сочли невыполнимым и предложили изменить в сторону более реалистичных значений, говорится в материале Счетной палаты.

  • Как указало контрольное ведомство, целевые значения показателя «предложено скорректировать в сторону ухудшения в связи с рисками его недостижения в плановом периоде».
  • Предлагается скорректировать целевые показатели годового потребления неучтенного алкоголя до 2,4 л в 2020 году (вместо 2,2 л), 2,3 л в 2021 году (вместо 1,9 л) и до 2,2 л на человека в 2022 году (вместо 1,6 л).
  • Согласно нацпроекту «Демография», розничные продажи алкоголя на душу населения в литрах чистого спирта должны сокращаться ежегодно на 1,1–1,3%, с 6,3 л в 2020 году до 6,15 л в 2022 году.

Кадыров ответил на сообщения о «зачистке» своего окружения

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «тысячепроцентной ложью» информацию о том, что в республике уже несколько месяцев продолжаются задержания чиновников из его близкого круга.

  • По словам Кадырова, против Чечни и ее руководства ведется информационная кампания по очернению имиджа.
  • В начале недели «Новая газета» написала, что задержания членов близкого круга Кадырова начались после отставки мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева, кроме него были задержаны глава МЧС Чечни, начальник ГИБДД республики и другие.
  • Причиной задержаний издание назвало проявления неуважения к семье Кадырова.


 


 

Автор: Юлия Выродова
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