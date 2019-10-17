Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Глава ЕАО уйдет в отставку, бизнес мог потерять миллиарды из-за поправки в НК, власти сочли невыполнимыми цели по борьбе с нелегальным алкоголем, Кадыров опроверг сообщения о «зачистке» своего круга; главные новости — в обзоре РБК

Александр Левинталь (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Губернатор Еврейской автономной области уйдет в отставку

Глава ЕАО Александр Левинталь покинет свою должность в рамках осенней ротации, сообщили источники РБК, близкие к администрации президента России.

Как пояснили источники, низкие рейтинги поддержки губернатора в силу депрессивности региона являются обычным делом, однако оставить Левинталя на посту для Кремля значило бы показать, что «пусть там все умирает и дальше».

По итогам весенних опросов Левинталь, первый срок которого истекает в 2020 году, входил в десятку губернаторов, за смену которых высказалась большая часть населения.

Источники РБК рассказали, что одним из кандидатов на пост Левинталя является сенатор от ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Бизнесу едва не доначислили сотни миллиардов платежей

Поправка к ст. 378.2 Налогового кодекса, принятая в конце сентября, могла стоить российскому бизнесу сотен миллиардов рублей, узнал «Коммерсантъ».