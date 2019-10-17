Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Губернатор Еврейской автономной области уйдет в отставку
Глава ЕАО Александр Левинталь покинет свою должность в рамках осенней ротации, сообщили источники РБК, близкие к администрации президента России.
- Как пояснили источники, низкие рейтинги поддержки губернатора в силу депрессивности региона являются обычным делом, однако оставить Левинталя на посту для Кремля значило бы показать, что «пусть там все умирает и дальше».
- По итогам весенних опросов Левинталь, первый срок которого истекает в 2020 году, входил в десятку губернаторов, за смену которых высказалась большая часть населения.
- Источники РБК рассказали, что одним из кандидатов на пост Левинталя является сенатор от ЕАО Ростислав Гольдштейн.
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