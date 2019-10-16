Кадыров назвал ложью информацию о «зачистке» своего окружения

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о том, что нелояльные к нему чиновники и силовики отправлены в секретные тюрьмы. Об этом он заявил на совещании в Грозном, передает «Интерфакс».

«Эти выдумки зашкаливают. Их авторы знают, что это тысячепроцентная ложь! Но пишут и пишут. В Грозном никто никому не наступает на ногу, нет разбоя, уличной преступности», — сказал Кадыров.

По его словам, против Чечни и ее руководства ведется «целенаправленная информационная кампания» по очернению их имиджа в мире.

Ранее «Новая газета» со ссылкой на источники писала, что в республике уже несколько месяцев происходят задержания членов «близкого круга» главы республики. Причиной тому послужило проявление неуважения к семье Кадырова, утверждало издание.

