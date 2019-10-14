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«Новая газета» сообщила о задержаниях людей из близкого круга Кадырова
По информации издания, задержания начались после отставки в конце июля мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева. В числе задержанных — глава МЧС Чечни, глава ГИБДД республики и другие
Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

В Чечне уже несколько месяцев продолжаются задержания членов «близкого круга» главы республики Рамзана Кадырова, пишет «Новая газета», ссылаясь на источники.

По данным издания, зачистки начались в первых числах августа. Первым задержанным стал бывший мэр Аргуна Ибрагим Темирбаев, занимавший свой пост 15 лет. Его задержали через три дня после отставки и «буквально накануне назначения советником главы Чечни». И.о. мэра Аргуна стал 28-летний родственник Кадырова Хас-Магомед Кадыров.

Газета отмечает, что основной причиной задержаний стали проявления неуважения к семье Кадырова. В частности, Темирбаев в телефонных разговорах «максимально неполиткорректно» говорил о том, что думает о Кадырове и семье. Основанием для его задержания и стала прослушка. По сведениям издания, в разговорах с руководителями и должностными лицами силовых структур республики Темирбаев говорил «я флаги не меняю» и «я служу России, а не этим бородачам». После того как прослушка попала к Кадырову, бывшего мэра, а также его родственников и охранников задержали.

Как пишет газета, «неприязненное отношение» к Темирбаеву у Кадырова появилось еще в 2006 году, когда в республике шла борьба за власть между ним и действовавшим тогда главой республики Алу Алхановым. В частности, по данным издания, Темирбаев предлагал Алханову свою поддержку. Также на встрече были сотрудник службы безопасности Ахмата Кадырова Шамиль Магомаев (позднее стал депутатом парламента Чечни) и Идрис Гаибов, который также стал депутатом республиканского парламента. Об этой встрече позднее узнал Кадыров.

По данным издания, Гаибов и Магомаев были задержаны в прошлом году. В этом году Магомаева повторно задержали, а Гаибов смог скрыться за границей, однако из-за побега задержали его близких родственников.

Со ссылкой на источники издание также сообщает о задержании главы МЧС Чечни Руслана Яхъяева, бывшего министра сельского хозяйства Дикмагомеда Мулаева, бывшего вице-премьера по социальному блоку Халида Вайханова, начальника ГИБДД МВД по Чечне Шамхана Денилханова и первого замглавы МВД по Чечне Апти Алаудинова, который позднее снял видеоопровержение этой информации.

РБК обратился за комментарием к министру по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулату Умарову и пресс-секретарю главы Чечни Альви Каримову.

В конце июля глава парламента Чечни Магомед Даудов сообщал, что Темирбаев «изъявил желание перейти на другую работу». Алаудинов, согласно сайту МВД республики, по-прежнему числится заместителем главы ведомства. В 2016 году Кадыров опровергал сообщения о его планируемой отставке. Яхъяев, согласно сайту управления, числится главой ГУ МЧС по республике, а информации о Денилханове на сайте ГИБДД нет.

Автор: Юлия Выродова
При участии: Екатерина Костина, Роман Кирьянов
Теги: Чечня, Рамзан Кадыров
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