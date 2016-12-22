Аксенов рассказал о 150 патронах у открывшего стрельбу в Керчи

Юноша, который открыл стрельбу в керченском колледже, был вооружен помповым ружьем, у него на руках было более 150 патронов, рассказал глава Крыма. Источник РБК ранее сообщал, что у подозреваемого было разрешение на ношение оружия

Сергей Аксенов (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

У 18-летнего студента четвертого курса Керченского политехнического колледжа, которого подозревают в организации нападения на учебное заведение, было на руках более 150 патронов, молодой человек был вооружен помповым ружьем. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, подозреваемый «характеризовался в колледже положительно, замечаний не имел». «На своей странице [в социальной сети] то, что даже публиковал, в открытый доступ не выкладывал, страница была закрыта, друзей не имел», — добавил он, заметив, что теперь власти региона «продолжают расхлебывать последствия трагических действий», которые произвел 18-летний студент.

«Все меры будут оказаны для помощи родственникам погибших», — заверил также Аксенов, подчеркнув, что теперь сотрудники правоохранительных органов пытаются понять, что толкнуло молодого человека «на такое чудовищное преступление».

Нападение на Керченский политехнический колледж было совершено около полудня 17 октября. По версии следствия, в учебное заведение пришел вооруженный студент четвертого курса колледжа Владислав Росляков и начал расстреливать находившихся там людей. Затем он покончил с собой. Источник РБК в правоохранительных органах отмечал, что у подозреваемого было разрешение на ношение оружия.

Очевидцы и представители Национального антитеррористического комитета говорили также о взрыве в здании колледжа. Изначально об этом сообщал и СКР, однако впоследствии в ведомстве объявили, что первоначальный осмотр тел показал: все погибшие скончались от огнестрельных ранений.

Дело, возбужденное по факту произошедшего, было переквалифицировано со статьи «теракт» на статью «убийство двух и более лиц общеопасным способом». Взрывное устройство, как стало известно позже, обнаружили в личных вещах подозреваемого.​ Всего в результате происшествия погибли 19 человек, 52 — получили ранения. Списки пострадавших при нападении опубликовало местное агентство «Крыминформ».

Видео: Magnus Titantrons / YouTube

Атака стала самым массовым и не связанным с терроризмом убийством в образовательных учреждениях в современной истории России.