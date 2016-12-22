Оперативный штаб огласил списки пострадавших при атаке на колледж в Керчи

Опознать на данный момент удалось 40 человек, еще 10 из-за их тяжелого состояния и невозможности общаться идентифицировать не удается, рассказали в штабе. Всего в результате происшествия погибли 19 человек, 52 — получили ранения

Сергей Бороздин (справа) во время объявления списка пострадавших в результате стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Сформированный на месте происшествия в Керчи оперативный штаб огласил списки пострадавших при нападении на политехнический колледж, передают «РИА Новости» и «Интерфакс». Эти данные, по их информации, на встрече с родственниками и местными жителями озвучил представитель штаба.

В перечне — 40 фамилий. Еще десять человек идентифицировать пока не удалось. «[Они] в тяжелом состоянии, в реанимации, их опросить на предмет опознания невозможно», — рассказал на встрече глава администрации Керчи Сергей Бороздин (цитата по ТАСС). Родственникам пострадавших он посоветовал съездить в керченскую больницу, чтобы они попытались опознать находящихся там родных хотя бы по одежде.

При этом в списке, который публикует местное агентство «Крыминформ», — 47 имен. Пострадавшие, согласно ему, находятся в больнице в Ленино в Керченском районе, Керченской больнице №1, Симферопольской больнице, Керченском онкодиспансере и Темрюкской больнице. 13 человек, согласно перечням оперативного штаба, получили помощь, а затем медучреждение покинули.

Ранее Минздрав заявлял, что в больницах после нападения на политехнический колледж в Керчи находятся 37 человек. Ситуация, как отмечали в министерстве, находится на личном контроле главы ведомства Вероники Скворцовой. Всего в результате происшествия, по информации на 20:40 мск, погибли 19 человек, еще 52 получили ранения.

Атака на керченский колледж произошла около полудня 17 октября. По версии следствия, в учебное заведение пришел вооруженный 18-летний студент колледжа Владислав Росляков и начал расстреливать находившихся там людей. Затем молодой человек покончил с собой. Изначально российский Следственный комитет сообщал о взрыве в здании. Об этом также рассказывали очевидцы и представители Национального антитеррористического комитета (НАК). Однако затем в СКР объявили, что первоначальный осмотр тел показал: все погибшие скончались от огнестрельных ранений.

Дело по факту случившегося после этого было переквалифицировано со статьи «теракт» на статью «убийство двух и более лиц общеопасным способом». Взрывное устройство, как стало известно позже, обнаружили в личных вещах подозреваемого.​