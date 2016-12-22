Украинские СМИ сообщили о гибели летчика из США при крушении Су-27

Оба пилота разбившегося сегодня на Украине истребителя Су-27УБ погибли, говорится в сообщении на странице Генштаба Вооруженных сил Украины в сети Facebook.
«С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов. Обстоятельства инцидента выясняются. Вооруженные силы Украины выражают соболезнования семьям погибших», — говорится в сообщении Генштаба.
Агентство УНИАН, цитируя сообщение Генштаба, уточнило, что одним из погибших пилотов оказался летчик Национальной гвардии США, второй — военнослужащий ВВС Украины.
В свою очередь, представитель Минобороны Украины заявил, что ведомство пока не располагает данными о гибели при крушении Су-27УБ американского пилота.
По данным Минобороны Украины, истребитель Су-27УБ украинских ВВС разбился в районе города Бердичев (Житомирская область), выполняя учебно-боевой полет.
Разбившийся истребитель принимал участие в учениях «Чистое небо-2018», в которых наряду с украинскими военнослужащими принимают участие представители вооруженных сил ряда стран НАТО.
13 октября «Военное телевидение Украины» сообщило, что в ходе учений состоялся учебный воздушный бой, во время которого истребители Су-27 украинских ВВС победили F-15 Национальной гвардии США.