Появилось видео с места крушения украинского Су-27

Новостной портал Винницкой области Украины «20 хвилин» опубликовал видео с места падения украинского истребителя Су-27 около города Бердичев в Житомирской области.

Видео: Владимир Филатов / YouTube



Сам момент падения не запечатлен. На кадрах видна опаленная земля поля. За кадром мужской голос говорит, что сильно пахнет мазутом.

О крушении Су-27 Министерство обороны Украины сообщило вечером во вторник, 16 октября. По данным ведомства, инцидент произошел, когда истребитель выполнял учебно-боевой полет. В Генштабе Вооруженных сил Украины рассказали, что погибли оба пилота, которые в момент крушения находились в самолете. Истребитель принимал участие в совместных учениях НАТО «Чистое небо». О причинах катастрофы не сообщается.

Изначально украинский Генштаб сообщил, что среди погибших есть американский военный, но затем военное ведомство убрало эту информацию со своего сайта. В ВВС США сказали, что американский военнослужащий принимал участие в инциденте, но не уточнили, погиб ли он.