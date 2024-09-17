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Минобрнауки поддержало идею об устном экзамене по русскому для мигрантов

Минобрнауки поддержало введение устной части экзамена для трудовых мигрантов
Мигранты, получающие патент или разрешение на работу, сейчас не сдают устную часть экзамена. Ведомство поддержало идею Сарданы Авксентьевой ввести для них это испытание
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минобрнауки поддержало предложение проводить устную часть экзамена для трудовых мигрантов, сообщает ТАСС со ссылкой на ответ замминистра Константина Могилевского на обращение депутата Сарданы Авксентьевой.

«Минобрнауки России поддерживаются ваши предложения по дополнению экзамена по русскому языку для трудовых мигрантов устной частью. Вместе с тем в целях реализации данных предложений необходимо внесение изменений в Положение о проведении экзамена», — сказано в документе.

На данный момент экзамен для тех, кто получает разрешение на работу или патент, включает только письменную часть, хотя для остальных устная часть предусмотрена.

В апреле в Рособрнадзоре сообщили РБК, что считают возможным и целесообразным включить оценку говорения в экзамен для трудовых мигрантов, так как они «в различных жизненных ситуациях должны осуществлять именно устную коммуникацию с россиянами».

Авксентьева в своем обращении также отмечала, что в раздел экзамена «Основы законодательства Российской Федерации» следует добавить вопросы про ответственность за правонарушения на территории России и дополнить тестирование вопросами о действиях, которые могут вызвать осуждение со стороны окружающих, и об общепринятых нормах поведения при совместном проживании.

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Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

В России весной обратили пристальное внимание на проблемы, связанные с тестированием мигрантов. Процесс был ужесточен: право принимать экзамен на знание русского языка как иностранного оставили только 12 специально аккредитованным для этого вузам, а также одной государственной организации, хотя раньше проводить его могли и коммерческие структуры.

Вузы, проводящие тестирование, проверяют, например, в мае Рособрнадзор сообщал о нарушениях аттестации мигрантов в СПбГУ, РУДН и РГПУ им. Герцена, Уфимском университете науки и технологий и Томском государственном университете. В сентябре предостережения получили семь вузов, некоторые — повторно.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
мигранты экзамен русский язык Минобрнауки Сардана Авксентьева
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