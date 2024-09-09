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Семь вузов предупредили о нарушениях требований к экзамену для мигрантов

Рособрнадзор предупредил семь вузов о нарушениях требований к экзамену мигрантов
РУДН, РГПУ им. Герцена, Московский центр качества образования, ДВФУ, СПбГУ, Псковский госуниверситет и Государственный институт русского языка им. Пушкина получили предупреждения о нарушениях требований к экзамену для мигрантов
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Рособрнадзор направил предостережения семи вузам о недопустимости нарушения требований к экзамену по русскому языку, истории России и основам законодательства для мигрантов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Предупреждения получили:

  • Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН);

  • Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена» (РГПУ)

  • Московский центр качества образования;

  • Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ);

  • Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ);

  • Псковский государственный университет;

  • Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина.

РБК направил запрос в РУДН, РГПУ им. Герцена, Московский центр качества образования, ДВФУ, СПбГУ, Псковский госуниверситет и Государственный институт русского языка им. Пушкина.

В мае Рособнадзор сообщал о нарушениях аттестации мигрантов в некоторых из этих вузов, в частности в СПбГУ, РУДН и РГПУ им. Герцена. Тогда же предупреждение получили Уфимский университет науки и технологий и Томский государственный университет.

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Ужесточение миграционной политики в России начали обсуждать после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта, в результате которого погибли свыше 140 человек, еще более 500 пострадали. Исполнителями оказались четыре гражданина Таджикистана, все находятся под арестом.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков поручил в апреле усилить контроль за проведением экзаменов для мигрантов по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства. По результатам проверки соответствующих площадок 13 вузов потеряли право проводить тестирование. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью РБК отмечал, что они часто использовали право передачи своих полномочия коммерческим организациям. Вместе с тем он признавал дефицит подобных площадок и отмечал, что власти ищут решение данной проблемы.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Анастасия Серова, Мария Лисицына
Россия Рособрнадзор предупреждение нарушения мигранты экзамен вузы
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