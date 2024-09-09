Семь вузов предупредили о нарушениях требований к экзамену для мигрантов
Рособрнадзор направил предостережения семи вузам о недопустимости нарушения требований к экзамену по русскому языку, истории России и основам законодательства для мигрантов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Предупреждения получили:
-
Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН);
-
Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена» (РГПУ)
-
Московский центр качества образования;
-
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ);
-
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ);
-
Псковский государственный университет;
-
Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина.
РБК направил запрос в РУДН, РГПУ им. Герцена, Московский центр качества образования, ДВФУ, СПбГУ, Псковский госуниверситет и Государственный институт русского языка им. Пушкина.
В мае Рособнадзор сообщал о нарушениях аттестации мигрантов в некоторых из этих вузов, в частности в СПбГУ, РУДН и РГПУ им. Герцена. Тогда же предупреждение получили Уфимский университет науки и технологий и Томский государственный университет.
Глава Минобрнауки Валерий Фальков поручил в апреле усилить контроль за проведением экзаменов для мигрантов по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства. По результатам проверки соответствующих площадок 13 вузов потеряли право проводить тестирование. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью РБК отмечал, что они часто использовали право передачи своих полномочия коммерческим организациям. Вместе с тем он признавал дефицит подобных площадок и отмечал, что власти ищут решение данной проблемы.
В Британии обнаружили массовое захоронение младенцев
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Аналитики предсказали сохранение ставки, несмотря на жесткие сигналы ЦБ
Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика
Украина начала применять «дроны-драконы»
В России появится обязательная примирительная процедура при разводе
Инвесторы вывели более $1 млрд за неделю из криптовалютных ETF
Родион Газманов, Зайцева и директор зоопарка. Как закончились выборы в Мосгордуму
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов