В Подмосковье мигрантам запретят готовить уличную еду
Зампред правительства Московской области Наталия Масленкина предложила запретить мигрантам работать в ряде сфер с 2025 года. Ее слова приводит пресс-служба губернатора Подмосковья. Запрет планируют ввести с 1 января 2025 года. Под него, в частности, попадет работа мигрантов в сфере уличного питания.
«Хотелось бы предложить ограничить работу мигрантов по патенту в сфере уличного питания в нестационарных торговых объектах, по социальным направлениям: спорт, работа, досуг, а также здравоохранение, соцуслуги и образование», — заявила Масленкина. Она пояснила, что в этих отраслях наиболее важно качественное знание языка, потому что это «работа с населением».
Для того чтобы работать в России, у мигрантов должен быть специальный патент, ответственность за его отсутствие несет как сам иностранец, так и организация, которая с ним сотрудничает. По словам Масленкиной, при введении таких запретов численность патентщиков, которых заменят, составит 5,6 тыс. человек. «Экономически это может быть восполнено за счет наших соотечественников, а также граждан из ЕАЭС», — добавила Масленкина.
Патентщик, который нарушит запрет, будет оштрафован на 45–50 тыс. руб., юрлица — от 800 тыс. до 1 млн руб., предложила Масленкина. Она отметила, что сейчас в Подмосковье существует допустимое ограничение (15%) на привлечение иностранной рабочей силы в розничных магазинах, торгующих алкоголем, пивом и табаком.
Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба планирует расширить перечень сведений об иностранных гражданах и лицах без гражданства, содержащихся в федеральном регистре населения, РБК ознакомился с проектом. Предполагается, что в регистр будут попадать данные об иностранцах, краткосрочно пребывающих в России — до 90 дней в течение полугода. На сегодняшний день в нем отражается информация только о длительно находящихся в стране мигрантах, то есть о тех, кто живет или работает.
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