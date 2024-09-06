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Общество ,  
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В Думе предложили ужесточить экзамен по русскому языку для мигрантов

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Зампред фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева предложила ужесточить экзамен по русскому языку для мигрантов и ввести в него устную часть, сообщает ТАСС со ссылкой на ее обращение к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

«Считаю необходимым включить устную часть в экзамен по русскому языку для мигрантов. В соответствии с постановлением правительства <…>, для иностранных граждан, претендующих на получение разрешения на работу или патента, экзамен по русскому языку как иностранному проводится в письменной форме, а устная часть отсутствует», — говорится в письме.

Она подчеркнула, что «словесная живая коммуникация является залогом того, что будущий трудовой мигрант сможет успешно выполнять свою работу и адаптироваться в обществе».

Авксентьева также отметила, что в разделе экзамена «Основы законодательства Российской Федерации» нет вопросов про ответственность за правонарушения на территории России, которые также необходимо добавить.

Кроме этого, депутат считает, что экзамен должен содержать вопросы о действиях, которые могут вызвать осуждение со стороны окружающих, и об общепринятых нормах поведения при совместном проживании.

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Фото:Максим Кимерлинг / ТАСС

В апреле 2024 года права принимать экзамены по русскому языку лишились центры помощи мигрантам. Раньше они могли это делать от имени российских вузов. По требованию Минобрнауки контракты с ними были расторгнуты.

После этого в июле Минобрнауки заявило, что процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, с января по май 2024 года вырос с 3 до 30%.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила тогда, что более 4 тыс. заявителей с начала 2024 года не смогли получить российское гражданство без знания русского языка.

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Теги
мигранты Госдума экзамен русский язык Сардана Авксентьева
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