МВД доложило о снижении преступности среди мигрантов
В России закрепилась тенденция снижения количества преступлений, совершаемых гражданами других государств, сообщила в телеграм-канале представитель МВД Ирина Волк.
«По итогам семи месяцев текущего года зафиксировано снижение почти на 5%. Число мигрантов, совершивших противоправные деяния, уменьшилось на 3,1%», — следует из статистики ведомства.
Количество тяжких и особо тяжких, совершенных мигрантами, упало на 9,2%, против половой неприкосновенности и половой свободы личности — на 2,5%, связанных с незаконным оборотом наркотиков — на 21,7%. Волк отметила, что этому способствовали меры, принятые МВД.
О снижении количества преступлений, совершаемых мигрантами, в МВД докладывали еще 1 июля. На существовании обратной тенденции настаивает глава СК Александр Бастрыкин. По его словам, на 5% увеличилось число изнасилований, на 25% — развратных действий в отношении детей, а количество преступлений экстремистского характера, совершенных мигрантами, возросло на 55%.
Вопросы ужесточения миграционной политики активно обсуждаются властями с марта этого года после совершенного гражданами Таджикистана теракта в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли 145 человек.
Глава СК рассказывал о «борьбе» между своим ведомством и прокуратурой, которая, по его словам, не позволяет заводить дела по миграционным преступлениям. «Они отменяют, а я даю команду повторно возбудить. Иногда до трех, до четырех раз приходится. Что вы смеетесь, знаете, как напряженно?», — сказал Бастрыкин в июне. Тогда же он критиковал Госдуму, назвав ее «Государственной дурой» и задавшись вопросом, когда парламент примет «хорошие законы» по этой теме.
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