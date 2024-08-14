 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Учителя сообщили о проблемах детей мигрантов с русским языком в школе

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

У детей мигрантов в России есть сложности с владением русским языком, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследование Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС.

В опросе приняли участие 2064 педагога школ, расположенных в региональных столицах и городах Новгородской, Челябинской и Ярославской областей.

Почти 53% учителей отметили, что детям мигрантов сложно разговаривать на русском языке, 42% опрошенных считают, что проблем скорее нет. Мнения педагогов разделились и по поводу освоения школьниками из семей мигрантов общеобразовательных предметов: 49,5% сообщили о наличии сложностей, 47% — об их отсутствии.

Подавляющее большинство респондентов — 80% — уточнили, что у детей мигрантов нет проблем с дисциплиной. 70% также отмечают, что у детей нет проблем с общением, еще 22,2% добавили, что они есть.

По состоянию на 2023 год численность детей мигрантов составила около 181,5 тыс. человек, в это число входит 178,9 тыс. с иностранным гражданством и 2600 — без гражданства.

Путин разрешил полиции выдворять из России мигрантов
Общество
Фото:Игорь Генералов / ТАСС

C 1 января 2024 года более 4 тыс. заявителей не смогли получить российское гражданство без знания русского языка, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В апреле права принимать экзамены на русский язык лишились центры помощи мигрантам. Раньше они могли это делать от имени российских вузов. По требованию Минобрнауки контракты с ними были расторгнуты. В июле ведомство сообщило, что треть мигрантов не сдали экзамен по русскому языку.

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области

ООН попросила Россию предоставить доступ в Курскую область

«Сбер» запланировал занять 25% на рынке Крыма к концу года

Что ждет западный автопром из-за падения прибыли и продаж

Алаудинов заявил об остановке «катания» ВСУ в Курской области

ХАМАС выпустил по Израилю дальнобойные ракеты

Джеймс Кэмерон рассказал о работе над новым проектом во вселенной «Терминатора»

Средние ставки по ипотеке превзошли рекорд 2022 года

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
РАНХиГС Исследование мигранты русский язык учителя
Материалы по теме
В Красноярском крае мигрантам запретят работать таксистами
Политика
В вузах оценили итоги ужесточения экзамена по русскому для мигрантов
Общество
Совфед одобрил закон о новом режиме высылки мигрантов из России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 августа
EUR ЦБ: 100,56 (+3,87) Инвестиции, 13 авг, 17:35 Курс доллара на 14 августа
USD ЦБ: 92,66 (+2,71) Инвестиции, 13 авг, 17:35
Захарова назвала «путем к пробуждению» запрос ООН по Курской областиПолитика, 10:50
В «Ростехе» предложили дать отсрочку от армии выпускникам вузов в ОПКПолитика, 10:46
Акции ЮГК упали на 4% на планах ограничить работу некоторых месторожденийИнвестиции, 10:45
Учителя сообщили о проблемах детей мигрантов с русским языком в школеОбщество, 10:44
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 10:40
Собянин объяснил перекладывание плитки в Москве шуткой про клад ЛужковаОбщество, 10:33
Индекс Мосбиржи впервые за полторы недели поднялся выше 2900 пунктовИнвестиции, 10:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава UFC исключил возвращение Макгрегора в октагон в этом годуСпорт, 10:27
В Петербурге произошел пожар на территории завода «Красный треугольник»Общество, 10:22
FT рассказала о критическом моменте в противостоянии Илона Маска с ЕСПолитика, 10:21
Знаменосец сборной Италии сломал локоть на церемонии закрытия ОлимпиадыСпорт, 10:20
Цифры, сауна и серые стены: странные требования при аренде жилья в МосквеНедвижимость, 10:20
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:13
Вы купили бизнес, а потом узнали о скрытых проблемах: как вернуть деньгиPro, 10:12