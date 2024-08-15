Роспотребнадзор предложил Африке помощь из-за эпидемии оспы обезьян
Роспотребнадзор подготовил предложения об оказании помощи странам Африки, где зафиксирована эпидемия оспы обезьян, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
«Роспотребнадзор подготовил в адрес затронутых эпидемией стран Африки, а также в Африканский центр по контролю и профилактике болезней предложения об оказании научно-технического содействия и помощи в подготовке специалистов», — рассказали там.
В ведомстве подчеркнули, что в России нет опасности распространения вируса, так как в стране систематически предпринимают для выявления инфекции необходимые меры.
Оспа обезьян — вирусное заболевание, которое сопровождается повышенной температурой, мышечными болями, характерной сыпью и зудом. Обычно оспа обезьян проходит сама, но люди со слабым иммунитетом, дети и беременные могут переносить ее тяжелее.
Накануне из-за распространения оспы обезьян на Африканском континенте чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения объявил Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC). В тот же день такое же решение приняла Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
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