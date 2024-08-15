Власти Мадрида усилят контроль в аэропорту из-за оспы обезьян

Аэропорт Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса (Фото: Ricardo Rubio / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Власти Мадрида призвали усилить в аэропорту Барахас пограничный контроль из-за опасности распространения оспы обезьян, сообщает Europa Press со ссылкой на советника по здравоохранению в регионе Фатиму Матуте.

Распространение вируса в Испании может быть спровоцировано въездом в страну прибывших из Африки, инфицированных оспой обезьян, отметила Матуте.

Она подчеркнула, что жителей Мадрида продолжают вакцинировать от этого заболевания с 2022 года, когда в городе была выявлена первая вспышка вируса.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, которое сопровождается повышенной температурой, мышечными болями, характерной сыпью и зудом. Обычно оспа обезьян проходит сама, но люди со слабым иммунитетом, дети и беременные могут переносить ее тяжелее.

В июле 2022 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала оспу обезьян чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Этот режим был отменен в мае 2023 года.

Накануне ВОЗ вновь объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения после распространения вируса в Демократической Республике Конго. Ранее ЧС в области здравоохранения на Африканском континенте объявил Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC).

На фоне этой ситуации Роспотребнадзор сообщил, что в России угрозы распространения оспы обезьян нет.