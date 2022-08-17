Москалькова анонсировала упрощение регистрации для беженцев с Украины
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращение в МВД с просьбой ввести упрощенный порядок постановки на миграционный учет беженцев из других государств. Об этом омбудсмен сообщила в своем Telegram-канале.
«Согласно полученному ответу сегодня разрабатывается законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», который даст возможность иностранным гражданам самостоятельно подавать уведомления о месте пребывания через ЕПГУ при условии, что в качестве принимающей стороны выступает собственник, зарегистрированный на портале», — написала она. ЕПГУ — портал госуслуг.
Москалькова подчеркнула, что многочисленные обращения по вопросам регистрации поступают от беженцев с Украины, ЛНР и ДНР. По ее словам, люди напуганы штрафами в случае неуведомления о съеме жилого помещения, а также административным наказанием за отсутствие на съемной жилплощади согласно регистрации.
Омбудсмен также сообщила, что в правительство внесен проект указа президента, которым предусматривается значительное послабление мер административной ответственности в отношении граждан ДНР, ЛНР и Украины: он позволит не выдворять и не депортировать.
«Кроме этого граждане ЛДНР и Украины, которые должны были выехать из России до 17 августа, могут оставаться на территории Российской Федерации без выезда, к ним не будут применяться меры административной ответственности за нарушение режима пребывания, их не будут высылать или выносить решения об ограничении въезда», — добавила Москалькова.
В ЛНР и ДНР эвакуация мирных жителей в Россию началась примерно за неделю до объявления о спецоперации на Украине — 18 февраля. Спустя три дня в страну прибыли более 61 тыс. человек. По данным агентства ООН по делам беженцев на 16 августа, после начала военных действий с Украины смогли уехать более 10,8 млн человек. Больше всего вынужденных переселенцев приняла Польша — 5,4 млн украинцев, Россия — 1,3 млн, Венгрия — 1,2 млн. На Украину вернулись 4,7 млн человек.
24 июня Москалькова сообщила, что в России находятся более 1,5 млн прибывших с Украины, из ДНР и ЛНР. Формально именно статусом беженца они не обладают. Эвакуированные могут рассчитывать на получение временного убежища (ВУ), разрешения на временное проживание (РВП) или гражданства.
В МВД ранее заверяли, что гражданам Украины, ДНР и ЛНР могут предоставить «в кратчайшие сроки» временное убежище, им также помогут получить патент на работу, разрешение на временное проживание, вид на жительство и приобретение российского гражданства.
Временное убежище предоставляется на срок до одного года. В случае получения такого статуса человек и члены его семьи получают все права и обязанности, установленные законом «о беженцах», кроме возможности получения единовременной денежной выплаты. Получивший временное убежище человек не может быть возвращен без своего желания на территорию страны, гражданином которой он является.
25 мая президент России Владимир Путин также упростил получение гражданства для жителей Херсонской и Запорожской областей Украины, части которых находятся под контролем российских военных. Процедура позволяет сократить срок проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в России до подачи заявления о приеме гражданства — до года и менее.
Жители ДНР и ЛНР получили право на получение российского паспорта в упрощенном порядке в конце апреля 2019 года. Затем Путин расширил упрощенный режим получения гражданства на весь Донбасс.