Москалькова анонсировала упрощение регистрации для беженцев с Украины

По словам омбудсмена, беженцы смогут самостоятельно подавать уведомления о месте пребывания через портал госуслуг, а административные меры о выдворении граждан ДНР, ЛНР и Украины из России будут значительно ослаблены

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращение в МВД с просьбой ввести упрощенный порядок постановки на миграционный учет беженцев из других государств. Об этом омбудсмен сообщила в своем Telegram-канале.

«Согласно полученному ответу сегодня разрабатывается законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», который даст возможность иностранным гражданам самостоятельно подавать уведомления о месте пребывания через ЕПГУ при условии, что в качестве принимающей стороны выступает собственник, зарегистрированный на портале», — написала она. ЕПГУ — портал госуслуг.

Москалькова подчеркнула, что многочисленные обращения по вопросам регистрации поступают от беженцев с Украины, ЛНР и ДНР. По ее словам, люди напуганы штрафами в случае неуведомления о съеме жилого помещения, а также административным наказанием за отсутствие на съемной жилплощади согласно регистрации.

Омбудсмен также сообщила, что в правительство внесен проект указа президента, которым предусматривается значительное послабление мер административной ответственности в отношении граждан ДНР, ЛНР и Украины: он позволит не выдворять и не депортировать.

«Кроме этого граждане ЛДНР и Украины, которые должны были выехать из России до 17 августа, могут оставаться на территории Российской Федерации без выезда, к ним не будут применяться меры административной ответственности за нарушение режима пребывания, их не будут высылать или выносить решения об ограничении въезда», — добавила Москалькова.

Читайте на РБК Pro Pro Потребители сокращают расходы. В каких нишах есть смысл открывать бизнес Потребители сокращают расходы. В каких нишах есть смысл открывать бизнес Инструкции Pro Как россиянам теперь сдавать TOEFL и IELTS и как к этому подготовиться Как россиянам теперь сдавать TOEFL и IELTS и как к этому подготовиться Инструкции Pro Сколько платить айтишнику и из каких специалистов собрать базовую команду Сколько платить айтишнику и из каких специалистов собрать базовую команду Инструкции Pro Видов психотерапии очень много. Какой нужен именно вам Видов психотерапии очень много. Какой нужен именно вам Инструкции Pro Подсчет калорий не помогает удержать вес. Что делать вместо этого Подсчет калорий не помогает удержать вес. Что делать вместо этого Статьи Pro Как американский Walmart расплачивается за то, что стал слишком китайским Как американский Walmart расплачивается за то, что стал слишком китайским Кейсы Pro Прямые продажи в обход: что происходит с рынком d2c в условиях санкций Прямые продажи в обход: что происходит с рынком d2c в условиях санкций Статьи Pro Почему в Европе нет таких ярких логотипов, как Сoca-Cola Почему в Европе нет таких ярких логотипов, как Сoca-Cola Статьи

В ЛНР и ДНР эвакуация мирных жителей в Россию началась примерно за неделю до объявления о спецоперации на Украине — 18 февраля. Спустя три дня в страну прибыли более 61 тыс. человек. По данным агентства ООН по делам беженцев на 16 августа, после начала военных действий с Украины смогли уехать более 10,8 млн человек. Больше всего вынужденных переселенцев приняла Польша — 5,4 млн украинцев, Россия — 1,3 млн, Венгрия — 1,2 млн. На Украину вернулись 4,7 млн человек.



24 июня Москалькова сообщила, что в России находятся более 1,5 млн прибывших с Украины, из ДНР и ЛНР. Формально именно статусом беженца они не обладают. Эвакуированные могут рассчитывать на получение временного убежища (ВУ), разрешения на временное проживание (РВП) или гражданства.

В МВД ранее заверяли, что гражданам Украины, ДНР и ЛНР могут предоставить «в кратчайшие сроки» временное убежище, им также помогут получить патент на работу, разрешение на временное проживание, вид на жительство и приобретение российского гражданства.

Временное убежище предоставляется на срок до одного года. В случае получения такого статуса человек и члены его семьи получают все права и обязанности, установленные законом «о беженцах», кроме возможности получения единовременной денежной выплаты. Получивший временное убежище человек не может быть возвращен без своего желания на территорию страны, гражданином которой он является.

25 мая президент России Владимир Путин также упростил получение гражданства для жителей Херсонской и Запорожской областей Украины, части которых находятся под контролем российских военных. Процедура позволяет сократить срок проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в России до подачи заявления о приеме гражданства — до года и менее.

Жители ДНР и ЛНР получили право на получение российского паспорта в упрощенном порядке в конце апреля 2019 года. Затем Путин расширил упрощенный режим получения гражданства на весь Донбасс.