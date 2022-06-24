Москалькова призвала определиться со статусом прибывших с Украины людей

По данным МВД, с конца февраля временное убежище в России получили 55 тыс. человек. Москалькова назвала цифру «мизерной» и призвала определить статус всех 1,5 млн прибывших

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова обратится в МВД и ФСБ за пояснением, почему официальное временное убежище в России получили лишь немногим более 55 тыс. человек, приехавших с Украины. Об этом Москалькова сообщила на заседании экспертного совета при уполномоченном по правам человека, передает корреспондент РБК.

Так, представитель МВД Виталий Яковлев с ходе совета сообщил, что временное убежище в России с конца февраля получили 55202 человека. В ответ Москалькова заявила, что ее удивила озвученная цифра, она назвала ее «маленькой, мизерной». «Если на нашей территории находится 1,5 млн прибывших, то в каком же статусе остальные люди находятся? Почему они до сих пор не получили? Я сделаю запрос соответствующий и в органы ФСБ, и МДВ — что с остальными людьми? Почему они не получили статус?», — указала омбудсмен.

Также, по ее словам, остро стоит вопрос возврата беженцев обратно. «Вопрос, над которым мы работаем — вопрос возврата. Вот сейчас из Псковской области 50 человек хотят вернуться в Мариуполь. У нас никакой нет нормативной базы для тех, кто находится и в статусе временного убежища, и беженцев. Из каких средств должны покупаться транспортные документы для возвращения им на родину? И, соответственно, обеспечить прохождение границы. Просила бы обратить на это внимание», — отметила она.

В ЛНР и ДНР эвакуация мирных жителей в Россию началась 18 февраля, спустя три дня в страну прибыли более 61 тыс. человек. По данным агентства ООН по делам беженцев на 21 июня, за 118 дней военных действий с Украины смогли уехать более 7,7 млн человек. Больше всего вынужденных переселенцев приняла Польша — 4 млн украинцев, Россия — 1,3 млн, Венгрия — 814 тыс. На Украину вернулись 2,8 млн человек.

В МВД ранее заверяли, что гражданам Украины, ДНР и ЛНР могут предоставить «в кратчайшие сроки» временное убежище, им также помогут получить патент на работу, разрешение на временное проживание, вид на жительство и приобретение российского гражданства.

Временное убежище предоставляется на срок до одного года. В случае получения такого статуса человек и члены его семьи получают все права и обязанности, установленные законом «о беженцах», кроме возможности получения единовременной денежной выплаты. Получивший временное убежище человек не может быть возвращен без своего желания на территорию страны, гражданином которой он является.

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